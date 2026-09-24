2026 Ballon d'Or ödülüne yönelik rekabet, kazananın gelecek ekim ayında açıklanmasının yaklaşmasıyla giderek kızışıyor. Her aday şanslarına sıkı sıkıya tutunurken, futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü kazanmayı hak ettiğini destekleyen gerekçeler öne sürüyor.

Rekabet yalnızca oyuncularla sınırlı değil; kulüpler de kendi adaylarını desteklemeye başladı. Real Madrid Kylian Mbappé'nin arkasında dururken, Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ı destekliyor, Bayern Münih ise forveti Harry Kane'i savunuyor. Paris Saint-Germain'e gelince, ikili Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia'yı destekliyor.

Mücadele kızıştıkça, bazı kulüpler tüm adaylara aynı ölçüde tarafsız davranmadığını düşündükleri medyaya yönelik eleştiriler yöneltmeye başladı; özellikle her oyuncuya yönelik medya kapsamının ve farklı platformlarda elde ettiği alanın büyüklüğünün değişkenlik göstermesi nedeniyle.

Bu bağlamda Paris Saint-Germain, ödülü veren "France Football" dergisine, Ballon d'Or adaylarına ilişkin özel kapsamı çerçevesinde üçlü Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembélé ile röportaj yapma izni verdi; ancak sayının yayımlanmasının ardından işler farklı bir boyut kazandı.

Fransız "Le Parisien" gazetesinden aktardığı üzere "Foot Mercato" ağının bildirdiğine göre, Paris kulübünün yetkilileri, derginin Paris'ten 3 oyuncuyla röportaj yapmasına rağmen, mevcut Real Madrid oyuncusu Kylian Mbappé'nin derginin içeriğinde en fazla yer alan isim olduğunu keşfettikten sonra memnun kalmadı.

Bu durum, bir yanda Dembélé ve Kvaratskhelia, diğer yanda Mbappé ve diğer adaylar arasındaki güçlü rekabet gölgesinde, Paris Saint-Germain içinde bir hoşnutsuzluk haline yol açtı ve Ballon d'Or ödülünü yöneten France Football'a eleştiriler yöneltildi. Böylece kazananın gelecek 26 ekimde İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklanmasından önce ödülü çevreleyen atmosfer daha da ısındı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz







