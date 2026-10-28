Çin merkezli video platformu "Migu", La Liga'nın 11. hafta programı kapsamında oynanması planlanan Racing Santander ile konuğu Real Madrid arasındaki maçı, hafta sonu televizyon yayın akışından çıkardı. Bu gelişme, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Çin'in tarihi lideri Mao Zedong hakkındaki açıklamaları etrafında çıkan krizin yeni bir boyutu oldu; oyuncunun özür dilemesine rağmen bu adım atıldı.

Çin'de yaklaşık 400 milyon aboneye sahip olan "Migu", ülkede İspanya Ligi maçları da dahil olmak üzere spor etkinliklerinin yayınından sorumlu platformlardan biri.

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Karar, Mbappe'nin merhum Çin lideri hakkındaki açıklamalarının yankılarının büyümesi ve bunun ardından oyuncunun katıldığı maçların yayını da dahil olmak üzere oyuncuyla bağlantılı ticari faaliyetlere son verilmesine yönelik Çin'in attığı adımların gölgesinde geldi.

Bu karar doğrultusunda, Real Madrid'in önümüzdeki pazar günü "El Sardinero" stadında Racing Santander ile oynayacağı karşılaşma Çin'de yayınlanmayacak. Bu durumun hem İspanya Ligi Birliği hem de kraliyet kulübü üzerinde ekonomik bir etkiye yol açabileceği, "Mundo Deportivo" gazetesinin haberinde belirtildi.

Çin fırtınası

Kriz, Mbappe'nin görüntülü bir röportajından bir kesitin dolaşıma girmesiyle başladı. Söz konusu kesitte Mbappe, yüzünün bir Çinli siyasi figürün fotoğrafına monte edildiği alaycı bir görüntüden bahsetti ve bu figürü Çinli bir diktatör olarak nitelendirdi.

Mao Zedong'u ismen zikretmemiş olmasına rağmen, görüntü eski Çin lideriyle ilişkilendirildi ve bu durum Çin sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir öfkeye yol açtı.

Mbappe, Çin'deki ve dışındaki insanların duygularını incittiği için üzgün olduğunu belirterek özür diledi. Real Madrid de Çin halkından resmen özür diledi ve La Liga başkanı Javier Tebas krizi yatıştırmak için harekete geçti; ancak özürler anlaşmazlığı anında sona erdirmedi.

Medya haberlerine göre, aralarında Mengniu süt grubu, Shanghai Milkground ve Dongpeng içecekleri bulunan Çinli şirketler oyuncuyla ticari ilişkilerine son verdi; bu gelişme, oyuncunun reklam gelirlerini ve Çin pazarındaki gelecekteki fırsatlarını tehdit ediyor.



