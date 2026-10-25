Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Fransız Kylian Mbappé ile birlikte Los Blancos formasıyla parlamasına rağmen, kraliyet takımının itici gücü olarak gördüğü ikiliyi belirledi; ancak bu açıklamalarda Mbappé'nin adı ön planda yer almadı.

İki takımın karşılaşması öncesinde Raphinha'nın açıklamalarını yayımlayan"Tribuna", Brezilyalı oyuncunun Barcelona için tehlike arz eden en önemli unsurlardan söz ettiğini ve Vinícius Júnior'un yokluğunun, bu çaptaki bir maçta Katalan takımının işini daha kolay hale getirmeyeceğine işaret ettiğini aktardı.

Raphinha şunları söyledi: "Onun yokluğunun bizim için iyi bir şey olacağını söyleyemem, çünkü sonuçta Real Madrid maçları çözebilecek pek çok oyuncuya sahip."

Şöyle devam etti: "Vini'nin sahada olmayacağı doğru, ancak onun yerini doldurabilecek ve bu çaptaki bir maçta fark yaratabilecek başka oyuncular da var."

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Vinícius, El Clasico karşılaşmasında forma giyemeyecek, ancak Raphinha, Real Madrid kadrosunda onun yerini kapatabilecek birçok oyuncu bulunduğunu vurguladı; bu da kraliyet takımıyla baş etmeyi Barcelona için zor bir görev haline getiriyor.

Valverde'ye Raphinha'dan özel övgü

Barcelona'nın yıldızının sözleri yalnızca Vinícius ile sınırlı kalmadı; Uruguaylı Fede Valverde'ye de açık bir övgüde bulunarak onun taktik esnekliğine ve birden fazla pozisyonda parlama yeteneğine dikkat çekti.

Raphinha şunları söyledi: "Fede, orta sahadan ileriye çıkabiliyor, ayrıca bek pozisyonunda oynadığında takıma birçok seçenek sunuyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçta o muhteşem bir oyuncu, orta sahada harika performanslar sergiliyor ve kanatlarda oynadığında da parlıyor."

Real Madrid'in itici gücü

Raphinha, Real Madrid içindeki etkilerinden söz etmek için özellikle Valverde ve Vinícius'u seçti ve sahadaki pozisyonlarından bağımsız olarak ortaya koydukları çaba ve çalışma sayesinde takımın itici gücünü temsil ettiklerini belirtti.

Barcelona'nın yıldızı şöyle konuştu: "Fede ve Vini, Real Madrid'in itici gücü; onlar, hangi pozisyonda oynarlarsa oynasınlar takımlarının yararına büyük çaba ve çalışma ortaya koyan oyunculardan."

Raphinha'nın açıklamaları, Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabet ve El Clasico'nun gerek bireysel hazırlık gerekse karşılaşmayı belirleyebilecek taktiksel ayrıntılar açısından dayattığı özel hesaplar ışığında, iki takım için de büyük önem taşıyan bir karşılaşma öncesinde geldi.







