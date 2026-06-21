Mbappé'yi durdurmak için planınız nedir? Irak teknik direktörü: 3 kalecinin oynama olasılığını değerlendireceğiz

Irak Milli Takımı’nın Avustralyalı teknik direktörü Graham Arnold, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında önümüzdeki Salı sabahı oynanacak maç öncesinde, Fransa’nın forveti Kylian Mbappé’yi nasıl durduracakları konusunda şakacı bir şekilde konuştu.

Irak Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Norveç'e 4-1 yenilirken, Fransa Milli Takımı ise Senegal'i 3-1 mağlup etti; bu maçta Real Madrid'in yıldızı Mbappé iki gol attı.

Fransa maçı öncesindeki basın toplantısında Mbappé’yi durdurma planı sorulan Arnold, Fransız “RMC” kanalının aktardığına göre şakayla karışık bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Üç kaleci oynatabilir miyiz diye soracağız.”

Başka bir konuya değinen Arnold, Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’ı överek şöyle konuştu: “O harika bir teknik direktör ve muhteşem bir insan. Oyuncuların, onun için son Dünya Kupası’nda özel bir performans sergilemek isteyecekleri kesin.”

Arnold, Fransa milli takımını Dünya Kupası'nı kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olarak gördüğünü belirtti, ancak şunları da ekledi: "Buraya oynamaya ve onlara oyun tarzımızı göstermeye geldik. Norveç maçı artık geride kaldı ve Fransa karşılaşması için iyi hazırlanıyoruz."

Arnold sözlerini şöyle tamamladı: “Maçlara kazanma zihniyetiyle çıkıyorum ve bu fikri oyunculara aşılamaya çalışıyorum. Şu ana kadar Fransa karşısında kimin as kaleci olacağına dair kararımızı vermedik.”