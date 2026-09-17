Real Madrid, Martínez Valero Stadyumu'nda Elche karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda takımı baskı altına almış olsa da maçın son bölümünde yaşanan gerilimin ötesinde, Real Madrid'den 3 isim futbolla hiçbir ilgisi olmayan bir mesele nedeniyle gündeme geldi.

Maçın başlamasından önce iki takım, resmi fotoğraf çekimi için sahaya çıktı ve geçtiğimiz ağustos ayında şehirde yaşanan toplu yasa dışı giriş dalgasının ardından Ceuta'ya destek mesajı taşıyan tişörtler giydiler; ancak Mbappé, Vinicius ve Konaté tek istisna oldu.

Real Madrid'in bu üç oyuncusu, üzerinde yazılı olan ve zarar gören özerk yönetimli şehrin sakinlerinin halk arasında bilinen adına atıfta bulunan "Hepimiz Ceutalıyız" mesajının görünmesini engellemek için tişörtü yalnızca göğüs hizasına kadar giymiş şekilde göründü.

Bu görüntü tepkilerin ortaya çıkmasında gecikmedi. En sert eleştirenlerden biri gazeteci Federico Jiménez Losantos oldu. "es Radio" radyosunun başkanı, "Federico en la Onda" programındaki katılımında hem bu davranışı hem de Real Madrid yönetimini ve bu tür girişimleri ele alış biçimleri nedeniyle diğer kulüpleri eleştirdi.

ABC gazetesi, Federico'nun açıklamalarını yayımladı. Gazeteci şöyle dedi: "Bir İspanyol ve Madridli olarak hissettiğim şey derin bir utanç değil, büyük bir öfke."

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona'nın bunu yapması o kulübün İspanya karşıtı doğasıyla uyumlu, Atletico Madrid'in bunu yapması beni üzüyor, Valencia ve Sevilla için de öyle; ancak Real Madrid, dünyanın ve futbol tarihinin en önemli takımı ve kulübüdür."

Bu nedenle Mbappé, Vinicius ve Konaté'nin davranışını eleştirerek şunları söyledi: "Ceuta'daki vatandaşlarımızın yaşadığı çileyi dehşet içinde izleyen biz İspanyollar, bunu kesinlikle affetmeyeceğiz."

Ardından es Radio'nun aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Baskıya maruz kalan ve evlerinin içinde kalmaya zorlanan 80 bin İspanyol var ve Mbappé gibi ilerici, aptal, milyarder bir ergen kesinlikle onlarla alay etmeyecek. En azından bir kürsüye, bir platforma ya da bir mikrofona sahip olan bizler olduğumuz sürece bunu yapmayacak, çünkü buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz."

Gazeteci ayrıca bu tür davranışlara izin vermesi nedeniyle kulüp yönetimine de eleştirilerini yöneltti ve "Biz bu ergenlerin insafına mı kalmışız?" dedi.

Bunu ifade özgürlüğünün bir parçası olarak savunanlara yanıt olarak Jiménez Losantos, oyuncuların da kulübün değerlerine karşı bir sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Sport gazetesi de Jiménez Losantos'un açıklamalarını yayımladı. Gazeteci şöyle dedi: "Mbappé, Fas'ta Madridli olan ve kulübün akademisinden yetişen, Fransa'da tecavüz suçlamasıyla yargı önüne çıkacak olan Ashraf Hakimi ile yarı yarıya ortak işleri olan bir milyarder."

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