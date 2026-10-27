Real Madrid oyuncusu ve Kylian Mbappe'nin takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'nin sunduğu "The Bridge" programı, Fransız kanat oyuncusunun yüzünü Çinli lider Mao Zedong'a bağlayan alaycı görseller hakkında şaka yapmasının ardından ortaya çıkan öfke dalgası üzerine resmi bir özür yayımladı.

Kriz, Mbappe'nin Altın Top töreninde İngiliz Harry Kane'in az bir oy farkıyla gerisinde kalarak ikinci olmasından saatler sonra patlak verdi. Geçtiğimiz nisan ayında çekilen ve pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan programın kamera arkası görüntüleri hızla yayıldı.

Görüntüde Mbappe, yüzüyle birleştirilmiş görsellere şaka yollu yorum yaparken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'a atıfta bulunarak "Çinli diktatör" olduğunu düşündüğü kişiye işaret ediyordu.

Görüntü, Çin'de geniş çaplı bir eleştiri dalgasına yol açtı ve bu da programın Instagram hesabındaki hikaye özelliği üzerinden bir özür yayımlamasına neden oldu.

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Görüntünün silinmesinin ardından özür

"RMC Sport" sitesinin aktardığına göre, krizi patlatan görüntü yayımlanmadan önce Mbappe'nin ekibinin onayını zaten almıştı.

Buna rağmen program hesabı, görüntü Çin'deki sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladıktan sonra, paylaşımın üzerinden iki saatten az bir süre geçtikten sonra görüntüyü sildi.

Ancak görüntünün silinmesi sonuçlarını engellemedi. Program, şu ifadelerin yer aldığı bir özür bildirisi yayımladı: "Bu görüntünün Çin'deki ve dünyanın başka yerlerindeki insanları rahatsız etmesinden üzüntü duyuyoruz."

Bildiride şu ifadelere de yer verildi: "İncinmiş hisseden herkesten, Kylian'dan, ortaklarından ve Çin ile Çin halkıyla ilişkileri zarar görmüş olabilecek kurumlardan özür diliyoruz."

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı da, kriz Çin pazarındaki ticari ilişkilerine gölge düşürmeye başlamasının ardından bugün sabahın erken saatlerinde kendi adına bir özür sunmuştu.

Ticari kayıplar ve Çin televizyonundan bir karar

Kriz, üç Çinli şirketin Mbappe ile sözleşmelerini feshetmesine yol açtı. Bu şirketler içecek firması "Dongpeng", süt ürünleri grubu "Mengniu" ve peynir üretiminde uzmanlaşmış "Milkground" şirketiydi.

Sonuçlar bununla da sınırlı kalmadı. Çin resmi televizyonu CCTV, İspanya Ligi maçlarının ve Mbappe'nin yer alabileceği maçların yayınını askıya almaya, ayrıca Fransız yıldızın göründüğü reklamları kaldırmaya karar verdi.