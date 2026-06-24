Mbappé’ye bir mesaj gönderen Mourinho: Karizma süpermarketten satın alınmaz

Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Santiago Bernabéu’ya dönüşünden bu yana verdiği ilk önemli röportajda, tavırlarında bir değişiklik sergiledi; daha dengeli ve daha az duygusal görünüyordu, ancak özü aynı kaldı: rekabetçi, gururlu ve futbolun her şeyden önce kazanmakla ilgili olduğuna inanan biri.

Real Madrid, 11 Haziran 2026 tarihinde Mourinho’yu 3 sezonluk bir sözleşmeyle takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Portekizli teknik direktörün, yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla eş zamanlı olarak 13 Temmuz’da “Los Blancos”a katılması planlanıyor.

2004 yılında kendini dünyaya “Special One” lakabıyla tanıtan Mourinho, artık otoritesinden ödün vermeden alçakgönüllü olmaya hazır görünüyor. “Vanity Fair” dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: “Seçilmiş kişi olduğumu söylemek istemiyorum. Ben de onlardan biriydim.”

Sanki zamanın akışı, kişiliğinin özünü etkilemeden kamuoyundaki imajını yumuşatmış gibi, İngiltere’yi basın toplantıları aracılığıyla etkisi altına alan, her büyük maçı psikolojik bir savaşa dönüştüren, Inter Milan’ın yedek kulübesinden, daha sonra da Real Madrid’in yedek kulübesinden en güçlü rakibi Barcelona’ya meydan okuyan teknik direktör, şöhretinin zirvesine ulaştığı yere geri dönüyor.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre Mourinho şöyle konuştu: "Real Madrid'in tarihi başka hiçbir tarihle karşılaştırılamaz... Beyaz formanın özel bir büyüsü var; Real Madrid'den bahsettiğimizde, futbol tarihinden ve mirasından bahsediyoruz."

Bu yeni aşamada, Kylian Mbappé onun karşısına çıkacak en büyük zorluklardan biri olacak. Fransız oyuncu, olağanüstü gol rekoruna rağmen medya gürültüsüne alışık; Mourinho ise bu çatışmaya girmiyor, aksine sükunet, gözlem ve diyalog çağrısında bulunuyor.

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: “Şu an konuşma zamanı değil, dinleme zamanı.”

Portekizli teknik direktör, şu ana kadar sadece dışarıdan gördüklerini anlaması gerektiği konusunda ısrarcı ve şöyle açıkladı: “Ben buraya yardım etmeye geldim, eleştirmek için değil.”

Ve şöyle devam etti: “Mbappé olağanüstü bir oyuncu ve onun daha da iyi olması için ona yardım etmeye çalışacağım.”

Mourinho geçmişi, özellikle de futbolu ikiye bölen El Clásico maçlarını hatırladı. Bir tarafta Guardiola, diğer tarafta kendisi. Sahada Messi ve Cristiano. Real Madrid ve Barcelona, küresel bir fenomene dönüşüyordu. Mourinho, “Dünya o maçları izlemek için durdu...” dedi. Bu sadece Real Madrid ve Barcelona’ya ya da İspanya’ya özgü bir durum değildi. Tıpkı Nadal, Federer ve Djokovic arasındaki muhteşem tenis maçları gibi, tüm dünya bunu izliyordu.”

Portekizli teknik direktör, Barcelona’daki geçmişini inkar etmiyor ve “Barcelona’ya karşı hiçbir kin beslemiyorum” diyor, ardından klasik bir ifadeyle şöyle devam ediyor: “En iyilerle oynamaktan keyif alırım, çünkü en iyiler sizi daha iyi olmaya zorlar.”

Mourinho açıklamalarında şunlara da değindi: “Saçma bir teori var: Kazanmadan da büyük olabileceğin... Sporda amaç kazanmaktır.”

Kendini savunmak için Mourinho, 2011-2012 sezonunda 100 puan toplayıp 121 gol atan Real Madrid takımını hatırlattı ve “O takım ne kadar defansifti?” diye sordu.

Mourinho ayrıca 2010 yılında Inter Milan ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçını da savundu.

Olayı sadece Camp Nou’da 10 kişiyle sergilenen kahramanca bir savunmaya indirgemeyi reddeden Mourinho, takımının bir hafta önce 3-1 galip geldiğini hatırlattı; ancak yine de dünyanın en iyi takımı karşısında sergilenen bu kahramanca savunmayı gururla övüyor ve bunun sadece futbol savunması değil, dayanıklılık, profesyonellik ve yüksek rekabet ruhunun bir yansıması olduğunu düşünüyor.

Mourinho, teknik direktörün merkezi bir figür haline gelmesine katkıda bulunduğunun farkında; çünkü o gelmeden önce spot ışıkları çoğunlukla oyunculara çevrilmişti, ancak onunla birlikte yedek kulübesi de manşetlere çıkmaya başladı. Ancak şimdi şöyle açıklıyor: “Asla oyuncularımdan daha önemli olmak istemedim.”

Mourinho, karizmanın rol yapmaktan gelmediğini vurgulayarak şöyle diyor: “Karizma süpermarketten satın alınamaz.” Ona göre otorite, sıkı çalışmayla kazanılır: antrenmanlar, liderlik, maçlara hazırlık ve oyuncuları ikna etme.

Chelsea günlerinden beri onun ayırt edici özelliklerinden biri olan takım elbise bile röportajda ilkelerin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Mourinho, bunun futbol ritüellerinin bir parçası olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: “Teknik direktör, kulübü, taraftarları ve profesyonel kesimi temsil eder. Bu yüzden başka hiçbir kıyafet içinde kendimi rahat hissetmedim. Takım elbise sadece bir maske değil, aynı zamanda koruyucu bir zırh da idi.”