Real Madrid kulübü, teknik direktör José Mourinho'nun ikinci döneminde karşılaştığı en büyük sorun olan Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior ikilisinin yarattığı çıkmazla büyük bir zorlukla karşı karşıya.

İngiliz gazetesi The Athletic'e göre, Real Madrid iki yıldan biraz uzun bir süre önce futbol dünyasının zirvesinde oturuyordu; tarihinde on beşinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak rekorunu güçlendirmiş, ardından yıllarca süren başarısız girişimlerin ardından Kylian Mbappé'yi Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak transfer etmeyi başarmıştı.

Dünyanın en iyi oyuncularından birinin Avrupa'nın en iyi takımına eklenmesi, kulübün gelecekteki başarısının süreceğinin bir garantisi gibi görünüyordu.

Vinícius Júnior o yıl Ballon d'Or'u kazanmanın en önemli adaylarından biriydi; ancak ödül, Real Madrid'in büyük öfkesine yol açan bir kararla Manchester City oyuncusu Rodri'ye gitti. Jude Bellingham ise Kraliyet kulübü tarihinin en pahalı transferi olduktan sonra 23 gol kaydederek olağanüstü bir ilk sezon geçirdi.

Kulüp, taraftarları ve basın; Real Madrid başkanı Florentino Pérez'in dünya yıldızlarını bir araya toplamaya dayanan en yeni projesinin ortaya çıkarabileceği potansiyele dair hayallerin ve beklentilerin peşine kapıldı.

Ancak gerçek bambaşka oldu. Real Madrid son iki sezonda hiçbir büyük kupa kazanamadı, takımın başına dört teknik direktör geçti ve kulüp geçtiğimiz haziran ayında erken ve sürpriz bir başkanlık seçimine gitti.

Real Madrid bu dönemde hakem kararlarını suçlamaktan çekinmese de, perde arkasında takımın gereken ruhtan yoksun olması, 2024 yılında Toni Kroos'un ve 2025 yılında Luka Modrić'in ayrılmasının ardından yaratıcı bir orta saha oyuncusuna duyulan ihtiyaç ve yıldızlar arasındaki uyumsuzluk nedeniyle eleştiriler ortaya çıktı.

Bu aksaklık hiçbir yönde, Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior'ın sahada uyumlu bir ikili oluşturmaktaki başarısızlığında olduğu kadar net bir şekilde ortaya çıkmadı.

Son yıllarda Valdebebas antrenman tesisinde bulunmaya alışkın bir kaynak şöyle dedi: "Bu futbolla ve egoyla ilgili bir sorun; ancak her şeyden önce futbolsal bir sorun."

Aynı doğrultuda, son yıllarda Real Madrid teknik ekibinin bir üyesi şu görüşte: "Sorun, oyunculardan biri, ister Vinícius ister Mbappé olsun, ayrılana kadar çözülmeyecek." Bu raporda görüşlerine başvurulan herkes gibi, bu kişiler de ilişkilerini korumak amacıyla kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuştu.

Büyük çıkmazın nedenleri

Real Madrid'in İspanya La Liga'da Barcelona'nın altı puan gerisine düşmesi ve sezonun 25 Ekim'de oynanması planlanan ilk El Clásico'sunun yaklaşmasıyla, gazete bu çıkmazın José Mourinho'nun Santiago Bernabéu'daki ikinci döneminde şimdiye kadarki en büyük zorluk olarak değerlendirilmesinin nedenlerini ve bununla nasıl başa çıktığını açıklıyor.

Mourinho, geçen sezon kargaşaya tanıklık eden ve bu kargaşanın doruk noktasına Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasında yaşanan bir arbedeyle ulaştığı bir soyunma odasının gölgesinde göreve geldi.

Real Madrid'in üç hafta süren uluslararası ara öncesinde Atlético Madrid'e 2-1 yenilmesi, İspanya'da iç gerginliklerin perde arkasında yeniden baş gösterdiğine dair söylentilere yol açtı.

Ancak Valdebebas'ta Mourinho'ya ve oyunculara yakın birkaç kaynak, bu haberlerin doğruluğunu yalanladı.

Kaynaklar, durumun iyileştirilmesi için bir alan bulunduğunu kabul etti ve sonuçlardaki düşüşün ortamı bozabileceği uyarısında bulundu; ancak soyunma odasındaki moralin ve kişisel ilişkilerin geçen sezona kıyasla daha iyi olduğunu vurguladı.

Mourinho'ya yakın bir kaynak şöyle dedi: "Takımın daha iyi savunma yapması ve hücum etkinliğini artırması gerekiyor. Mourinho da ara boyunca buna odaklandı; takımdaki eksiklikleri gidermek için takım içi ve taktiksel çözümler aradı."

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Vinícius'un düşüşü

Mbappé ve Vinícius Júnior, Metropolitano Stadı'ndaki Atlético Madrid yenilgisinde gol kaydedemedi.

Mbappé, Real Madrid'in şimdiye kadar oynadığı sekiz maçta sekiz gol attı ve iki asist yaptı; ancak kaybedilen iki maçta gol atamadı, ayrıca Real Betis'e karşı yaşanan diğer yenilgide bir penaltı da kaçırdı.

Buna karşılık Vinícius Júnior sekiz maçta yalnızca bir gol attı ve üç gol pası verdi; bu da kulüp içinde endişe yaratıyor.

Mourinho'ya yakın kişiler, İspanyol basınında bunun tersini işaret eden haberlere rağmen, teknik direktörün Brezilyalı forveti ilk on birden çıkarmayı ciddi şekilde düşünmediğini vurguladı.

Vinícius Júnior'ın gol etkinliğindeki düşüş, son uluslararası ara boyunca sosyal medyada birçok teoriye yol açtı ve bunların bir kısmı İspanyol basınına ulaştı.

Bu tahminlerden bazıları, oyuncunun yakın zamanda çenesine yaptırdığı estetik ameliyatın performansını etkileyebileceği yönündeydi; ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Real Madrid ya da Vinícius Júnior'ın temsilcileri, bu konuda The Athletic gazetesinin sorularına yanıt vermedi.

26 yaşındaki oyuncu geçen sezonun sonunda fırsatları iyi değerlendiriyordu; ancak bu sezonun başlangıcıyla birlikte biraz geriledi.

Mourinho'nun tutumu

Saha dışında her iki oyuncu da mercek altına alındı ve eleştirilere maruz kaldı. Mbappé'nin diz sakatlığından iyileşme sürecinde, İsviçre'de tatilini geçirirken bisiklet sürdüğü güncel görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı; özellikle de Mourinho daha önce verdiği bir röportajda oyuncularının boş zamanlarında bisiklet kullanmamalarını tercih ettiğini belirtmişti.

Ancak Portekizli teknik direktör endişelenmedi; zira Mbappé'nin turu güvenli ve sakin olarak değerlendirildi.

Mourinho bu konuyu cuma günkü basın toplantısında ele aldı; uluslararası ara boyunca Mbappé etrafında çıkarılan tartışmayı "saçma" olarak nitelendirdi ve konuyu gündeme getirme sorumluluğunu basına yükledi. Ayrıca Fransa Millî Takımı kaptanının bugün Villarreal'e karşı oynanan maça ilk on birde başlayacağını vurguladı. Mbappé'nin sakatlıktan iyileşme sürecinde seyahat ederek taraftarların öfkesine yol açması ilk kez olmuyor. Soyunma odasında ve Valdebebas tesisi çalışanları arasında, 27 yaşındaki oyuncunun bazı davranışları olumsuz karşılandı; bunların arasında geçen mayıs ayında arka adale sakatlığı yaşamasının ardından partneriyle İtalya'ya seyahat etmesi de yer alıyor.

Sahada ise her iki oyuncunun da birlikte sahaya çıktıklarında en iyi seviyelerini sergilemekte zorlandığı açıkça görülüyor.

Her ikisi de derbi maçında olağan seviyelerine yaklaşamadı; bu maç boyunca ikisinin de hareket haritaları, sahanın sol tarafında aynı alanlarda tekrar tekrar konumlandıklarını gösterdikten sonra sosyal medyada yayıldı.

The Athletic gazetesinin hazırladığı, Real Madrid'in o maçtaki pas haritası da aynı durumu teyit ediyor. Mourinho, yıldız forvetleri kontra ataklar düzenlenirken farklı alanları değerlendirmeye yönlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Sol kanat laneti

Ancak her ikisinin de sol kanattan hücum etmeyi tercih ettiği açık; bu durumu oyuncuların 2023-2024 sezonundan bu yana La Liga'da açık oyun sırasında topa yaptıkları temasların haritaları gösteriyor. Mbappé'nin Real Madrid'e sonraki sezon katıldığını belirtmek gerek.

Belki de bu, durumun düzeltilmesinin iki yıldızdan birinin ayrılmasını gerektirdiğini düşünen eski bir teknik ekip üyesinin açıklamalarını açıklıyor.

Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden birinin teknik ekibinin bir başka üyesi de bu görüşe katılarak şunları ekliyor: "Ya yapısal bir değişiklik olacak, ya da iki oyuncu gelişmekten aciz kalacak." Sözlerine şöyle devam etti: "Takım, oyun kurabilecek pek çok yeteneğe sahip; ancak Mbappé ile Vinícius Júnior'ın savunma katkılarının zayıf olduğu bir ortamda, yalnızca sekiz oyuncu savunma yaptığında savunma dengesini korumak imkânsız. Ayrıca en iyi oyuncuların hep oyunu hızlandırmaya ve aynı alanları aramaya yöneldiğinde hücumu düzenlemek de son derece zorlaşıyor."

Yine de oyuncuların savunma yönünde küçük bir değişiklik meydana geldi. Son yıllarda Real Madrid 4-4-2 oyun tarzına dayanıyordu; bu da Mbappé ile Vinícius Júnior'ı baskıya daha açık hale getiriyor ve savunma görevlerine katkılarının zayıflığını açıkça ortaya koyuyordu.

Mourinho'nun takımı ise şu anda kompakt bir 4-2-3-1 düzeniyle savunma yapıyor; bu düzen yıldız forvetlerinden fazla savunma eforu gerektirmiyor, zira onlardan istenen tek şey alanları korumak ve takımın formunu muhafaza etmek. Mourinho'nun düşünce tarzına vâkıf bir kaynak şöyle dedi: "Mourinho'nun fikri, iki oyuncunun enerjilerini gereğinden fazla tüketmeden savunmaya katkıda bulunacağı, böylece sahanın son üçte birlik bölümünde keskinliklerini ve etkinliklerini koruyacakları taktiksel dengeyi sağlayacak bir yol bulmaktır."

Farklı stratejiler denenmesine rağmen, Mourinho'dan önce gelen teknik direktörler, yani Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa, iki yıldızdan en iyi verimi almanın uygun yolunu bulamadı. Ancelotti, Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham ve Rodrygo'dan oluşan yıldızlarla donatılmış bir hücum hattına bağlı kaldı; Alonso ise Fransız yıldızı projesinin lideri olarak seçti ve Vinícius Júnior ile Bellingham'la anlaşmazlıklara girdi.

Arbeloa ise Vinícius Júnior ile Bellingham'ın güvenini yeniden kazanmaya çalıştı; ancak buna karşılık Mbappé'yi kaybetti. Görüşlerine başvurulan tüm kaynaklar, Mbappé ile Vinícius Júnior arasındaki saha dışı ilişkinin iyi olduğu konusunda hemfikir.

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Mbappé ile Vinícius'un saha dışındaki ilişkisi

Valdebebas'tan bir kaynak durumu şöyle tanımladı: "İkisinin arası iyi; ancak sahada uyum sağlayamıyorlar."

Mbappé ve Vinícius Júnior'la son derece iyi bir ilişkisi olan oyunculardan birine yakın bir kişi şöyle açıkladı: "Mesele onların anlaşamaması ya da birbirlerinden nefret etmeleri değil." Ancak sözlerine şunu ekledi: "İkisi de her konuda kendilerini birbiriyle kıyaslıyor; biri savunma yapmazsa, diğeri de yapmıyor."

Aynı kaynak, Vinícius Júnior'ın, kulübün Mbappé'ye Ballon d'Or kampanyasında yardım etme biçiminden rahatsızlık duyma ihtimaline işaret etti.

Şöyle dedi: "Bunu soyunma odasında fark ettiler ve bunun hakkında konuştular; ödülün Mbappé'ye gideceğine inanıyorlar. Real Madrid onu desteklemek için son derece büyük çaba harcıyor." Mourinho ve teknik ekibinin üyeleri, Mbappé ile Vinícius Júnior'ı maçları koparabilecek forvetler olarak görüyor; Portekizli teknik direktörün genellikle ikisini de sahada mümkün olduğunca uzun süre tutmaya özen göstermesinin nedeni de bu.

Ancak akıllardaki soru şu: Mourinho, son dönemde Real Madrid'in başına geçen tüm teknik direktörlerin başaramadığını başarabilecek mi? Real Madrid'in mevcut projesinin başarısı, bu çıkmazı çözebilme kabiliyetine bağlı olabilir.



