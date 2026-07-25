Basında bugün cumartesi sabahı çıkan haberler, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'nun, bu yaz "Merengue" formasını giymesi beklenen Alman kulübü Leipzig'in yıldızı Fildişili Yan Diomande transferine müdahil olduğunu ortaya koydu.

Real, ilk teklifini 90 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslarla yapmış ancak Alman kulübü tarafından reddedilmişti; özellikle de oyuncunun birçok Avrupa kulübünden büyük ilgi görmesi nedeniyle. Detayları takip edin

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Manchester City ve Arsenal'in son günlerde Diomande ile iletişime geçtiğini, ancak oyuncunun ikisinin de formasını giymeye istekli görünmediğini aktardı.

Futbolun transfer uzmanı, ilk teklifin reddedilmesine rağmen, Mourinho'nun oyuncunun kadroya katılmasına yönelik görüşmelerin yoğunlaştırılması için yönetime yeşil ışık yakmasının ardından transfere güçlü bir şekilde dahil olduğunu belirtti.









Brezilyalı ikili Vinicius Junior ve Rodrygo ile Fransız Kylian Mbappe'nin yanı sıra Faslı Brahim Diaz gibi isimlerin varlığına rağmen, Portekizli teknik direktör hücum hattının daha fazla hız ve dinamizme ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve aradığını Fildişili kanat oyuncusunda buldu.

Belirtmek gerekir ki Liverpool, Real Madrid'in ilk teklifiyle aynı teklifi yapmış ve reddedilmişti; bu arada oyuncunun Paris Saint-Germain ile anlaştığına işaret eden haberler de çıkmıştı, ancak şimdiye kadar Paris ekibi resmi olarak herhangi bir şekilde sahnede yer almadı.