Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sakatlığının başlangıçta korkulduğu kadar kötü olmamasını umuyor. "The Athletic" gazetesine göre, Fransız forvetin maçlara ne zaman döneceği konusunda ise belirsizlik hakim.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, Cuma akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin açılışında Türkiye karşısında alınan galibiyette (1-0) sahayı 60. dakikadan önce terk etmişti. Bu, maçın tek golünü kaydetmesinin üzerinden yalnızca birkaç dakika geçtikten sonra gerçekleşti.

Mbappe daha sonra tetkik ve röntgenler için İspanya'ya döndü. Real Madrid ise oyuncunun sol dizinde aşırı gerilme yaşadığını doğruladı; bu durum, yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalabileceği anlamına geliyor.

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Mbappe'nin sakatlığının yeri Real Madrid'i korkutuyor

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, teknik ekibin başında çıktığı ilk maçın ardından yaptığı açıklamalarda Mbappe'nin durumu konusunda kötümser bir tablo çizmişti, ancak tıbbi tetkikler sakatlığın ciddi olmadığına işaret etti.

Eski Paris Saint-Germain oyuncusunun yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da ona, Real Madrid'in 10 Ekim'de Villarreal'i ağırlayacağı bir sonraki La Liga maçına yetişmesi için düşük bir ihtimal bırakıyor.

Real Madrid halihazırda, Fransa Milli Takımı kampında bulunduğu sırada geçirdiği sakatlık sonrası 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Ibrahima Konate'nin yokluğunu yaşıyor.

Ayrıca başkent derbisinde Atletico Madrid'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sırasında Fede Valverde'nin ayak bileğinde "üçüncü derece" bir yırtık meydana geldiğini de bu hafta erken bir vakitte açıklayan Beyazlılar, oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyor.

Mbappe, bu sezonun başından bu yana Real Madrid ile üst düzey performanslar sergiledi; takımı 15 puanla ve lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde La Liga puan tablosunda dördüncü sıraya gerilemesine rağmen 8 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.



