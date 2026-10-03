Fransa Milli Takımı ve Bayern Münih'in savunmacısı Dayot Upamecano, önümüzdeki pazartesi günü oynanacak Belçika maçından men cezası almasının ardından Almanya'ya dönerek "Horozlar"ın kampından ayrıldı.

Upamecano, dün cuma günü oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fransa-İtalya maçında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü ve böylece Belçika'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta görev yapamayacak.

Bayern Münih'in savunmacısı, maçın 80 dakikası boyunca üstün bir performans sergiledikten sonra, oyundan atılmasının ardından karşılaşmanın sonunda zor dakikalar yaşadı.

Upamecano, cuma akşamı geç saatlerde takım arkadaşlarıyla birlikte Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'deki kamp merkezine döndü; ardından milli takım yönetimi, cezalı olması ve Belçika maçında oynayamayacak olması nedeniyle onu kulübünün hizmetine vermeye karar verdi; resmi açıklamaya göre.

Bu gelişme, Real Madrid'in ikilisi Kylian Mbappé ve Ibrahima Konaté'nin sakatlıkları nedeniyle mevcut kampta Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkmasının ardından geldi.