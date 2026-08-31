24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı: Yamal'dan büyük liglerde rekor başarı

L. Yamal
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
E. Haaland
K. Mbappe
İspanya
Norveç
Fransa

Yeni tarih

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, takımının İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı maçta bir rekora imza attı.

Lamine Yamal, maçın 21. dakikasında muhteşem bir vuruşla Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Barcelona'nın "X" ağındaki resmi hesabı şu paylaşımı yaptı: "Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappé'nin rekorlarını geride bırakarak Avrupa'nın en büyük beş liginde 50 gole ulaşan en genç oyuncu oldu."

Yamal'ın bu başarıyı Barcelona ile 19 yaş 49 günlükken elde ettiğini belirtelim.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin