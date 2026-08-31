Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, takımının İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı maçta bir rekora imza attı.

Lamine Yamal, maçın 21. dakikasında muhteşem bir vuruşla Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti.



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Barcelona'nın "X" ağındaki resmi hesabı şu paylaşımı yaptı: "Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappé'nin rekorlarını geride bırakarak Avrupa'nın en büyük beş liginde 50 gole ulaşan en genç oyuncu oldu."

Yamal'ın bu başarıyı Barcelona ile 19 yaş 49 günlükken elde ettiğini belirtelim.



