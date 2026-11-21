Kylian Mbappé ile Jude Bellingham arasındaki hücum ortaklığı Real Madrid'de bir kez daha kendini gösterdi. İkili, La Liga'nın 13. haftasında Santiago Bernabéu'da oynanan Celta Vigo karşılaşmasında Kraliyet ekibinin yeniden mücadeleye ortak olmasında büyük pay sahibi oldu.

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Real Madrid 1-0 geride olduğu sırada Bellingham, Mbappé'nin ceza sahasının sınırından gönderdiği asisti değerlendirerek 66. dakikada beraberlik golünü attı ve skoru eşitleme arayışıyla geçen bir sürecin ardından Kraliyet ekibini yeniden maça ortak etti.

Bellingham'ın golü, ev sahibi ekip için işleri daha da zorlaştırabilecek bir pozisyonun hemen ardından geldi. İspanyol istatistik hesabı "Mister Chip"in aktardığı ayrıntılara göre kaleci Thibaut Courtois, beraberlik golünden yalnızca 35 saniye önce kalesinde ikinci golü görmemek için devreye girmek zorunda kaldı.

Golün önemi yalnızca maçı beraberliğe taşımakla sınırlı kalmadı; rakamlar, Mbappé ile Bellingham'ın birbirlerinin gollerini hazırlamadaki yerini de teyit etti. Mister Chip, ikilinin La Liga'da asistlerle ilgili karşılıklı iki listenin zirvesinde yer aldığını ortaya koydu.

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İstatistik uzmanı, Mbappé'nin La Liga'da Bellingham'ın gollerinde en çok asisti bulunan oyuncular listesinin zirvesinde olduğunu açıkladı. Fransız yıldız, İngiliz oyuncuya 3 asist yaptı. Brezilyalı Rodrygo da aynı sayıya ulaştı ve iki oyuncu, İngiliz yıldızın organizasyondaki gollerini hazırlayanlar listesinin zirvesini paylaştı.

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Öte yandan Bellingham da La Liga'da Mbappé'ye en çok asist yapan oyuncular listesinin başında yer alıyor. Mbappé, İngiliz oyuncunun paslarıyla 3 gol attı. Bellingham bu konuda, Fransız takım arkadaşına aynı sayıda asist yapan Brezilyalı Vinicius Junior ile eşit durumda.

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Mbappé bu maçta kendisi de gol atmaya yaklaştı. Fransız yıldız 39. dakikada Real Madrid adına penaltıyı kullanmak için topun başına geçti ancak topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdi. Bu, Fransız yıldız için benzeri görülmemiş bir an oldu; zira Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e transfer olmasından bu yana ilk kez bir penaltı vuruşunda çerçeveyi bulamadı.

Real Madrid, Bellingham'ın golü ve ardından yeni golcü Carlos Espí'nin 85. dakikadaki vuruşuyla 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. Son dakikalarda Real Madrid'i kurtarma alışkanlığını sürdüren Espí, yedek kulübesinden gelip yalnızca birkaç dakika süre almasına rağmen skora etki edebileceğine güvenen teknik direktörü José Mourinho'nun güvenini de boşa çıkarmadı.

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Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona üzerindeki baskısını sürdürerek puanını onunkiyle eşitledi (iki takımın da 33 puanı bulunuyor). Barcelona ise aynı haftadaki maçında yarın pazar günü öğleden sonra Villarreal ile karşılaşacak.

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