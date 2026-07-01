"Mbappé ve arkadaşları"nı Samba efsaneleriyle aynı kefeye koyan nadir bir başarı

Rakamların futbolun zafer öykülerini anlattığı bir dönemde, 2026 Dünya Kupası’nın tam ortasından dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı; bu istatistik, tek bir Avrupa milli takımını Dünya Kupası tarihinin en büyük nesillerinden biriyle aynı kefeye koydu.

21. yüzyılda sadece iki kez gerçekleşen bu olağanüstü rakam, fark yaratabilecek kadar güçlü bir hücum gücünü ortaya koyuyor.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış uluslararası “Opta” ağı, tek bir Dünya Kupası turnuvasında olağanüstü bir hücum üçlüsüne sahip olan milli takımların sayısıyla ilgili benzersiz bir istatistiksel başarıyı ortaya koydu.

Ağın verilerine göre, 2000 yılından bu yana sadece iki milli takım, tek bir turnuva boyunca gol atma ve asist yapma yoluyla her biri en az beş belirleyici katkı sağlayan en az üç oyuncuyu kadrosunda bulundurmayı başardı.

Bu rekoru kıran ilk milli takım, 2002 Dünya Kupası'nda Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho'dan oluşan altın üçlü sayesinde beşinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Brezilya oldu.

Bu seçkin gruba katılan ikinci milli takım ise 2026 Dünya Kupası'nın bu yılki turnuvasında Fransa oldu; Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise, gol ve asistler arasında her birinin en az beş belirleyici katkı kaydetmesiyle öne çıktı.

Bu başarı, “Les Bleus” takımını tarihi Brezilya nesliyle doğrudan karşılaştırmaya açıyor ve dünya şöhretine ulaşma yolunda Fransa milli takımının sahip olduğu olağanüstü hücum derinliğini teyit ediyor.