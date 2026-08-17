Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid'in Schalke ile oynadığı ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçındaki iyi performansının ardından İspanyol medyasının manşetlerine taşındı.

Foot Mercato ağı, medyanın makale ve analizlerinde Fransız oyuncunun bu sezon Real Madrid'e kupalar getirmesi gerektiği konusunda net olduğunu aktardı.

Mbappe, maçın ilk dakikalarında kötü bir geri pası değerlendirerek kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı ve birebir mücadelede onu geçerek öne geçiren golü kaydetmeyi başardı.

Mbappe, Schalke savunması için sürekli bir baş belasıydı; Alman savunma hattının arkasına sık sık hareketlendi, ayrıca savunma tarafına da büyük ölçüde dahil olmuş görünüyordu ve topu geri kazanmak için belirgin bir çaba gösterdi. Sonunda Mourinho onu iki devre arasında oyundan aldı.

Mbappe'nin İspanya'da performansına yönelik bir coşku yaşanması için yalnızca 45 dakika yeterli oldu; ancak daha da önemlisi, medya ona bu sezonun kupalar sezonu olması gerektiğini hatırlatmakta gecikmedi.

Örneğin AS gazetesi, Fransız yıldıza büyük övgüler içeren bir makalede "Lider hâlâ Mbappe" başlığını attı. Makalede şu ifadelere yer verildi: "Mbappe, kupalar yoluna geri dönmek için inşa edilen bu projenin saha içindeki gerçek lideridir."

Bir başka makalede ise gazete, Mbappe'nin ilk yarının açık ara en iyi oyuncusu olduğunu belirtti ve şöyle yazdı: "Eğer Kylian, Real Madrid efsanesi unvanı için yarışmak istiyorsa, bu başarının büyük bir kısmı hazirana kadar gerçekleşecektir ve tüm koşullar onun lehine. Çünkü kulüp, onu mümkün olan en iyi takım arkadaşlarıyla çevreledi, başlarında da tartışmasız en iyisi Mourinho var. Üçüncü deneme başarılı olan olmalı."

Neredeyse aynı mesaj Cadena SER radyosunda da yer aldı; ünlü yorumcu Tomas Roncero, Mbappe'nin Real Madrid'deki üçüncü sezonunun sonunda büyük bir kupa kaldırabileceğini öngörüyor.

Roncero şöyle konuştu: "Üçüncü sezonun başarı sezonu olacağına inanıyorum. İstatistik düzeyinde Mbappe eşsiz bir oyuncu, ancak eksik olan şey kupalar. Bunun bu yıl gerçekleşeceğine inanıyorum."

Böylece, Real Madrid taraftarlarını ve Madrid medyasını mutlu eden ilk 45 dakika, aynı zamanda Kylian Mbappe için bu sezon artık hata yapma lüksünün kalmadığının da bir hatırlatıcısı olacak. Zira ondan istenen, nihayet Real Madrid'i büyük kupalara taşımayı başarması.