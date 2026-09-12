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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mbappe tarihi bir başarıya yaklaşıyor: Ronaldo'nun rekoruna 8 gol kaldı

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
K. Mbappe
C. Ronaldo
İspanya
Fransa
Portekiz

Rayo Vallecano karşısında erken gol kaydetti

Kylian Mbappe, Rayo Vallecano karşısında iki gol kaydederek Real Madrid ile çıkışını sürdürdü ve beyazlı ekibi 4-1'lik galibiyete taşıdı. Böylece İspanya Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkaran Fransız yıldız, "Pichichi" ödülü yarışında Raphinha ile eşitliği yakaladı.

Mbappe'nin ilk golü 14. dakikada geldi. Carreras'ın sağ kanattan hareketlenip ceza sahasına girmesinin ardından Lejeune tarafından düşürülmesi üzerine hakem Garcia Verdura penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Mbappe, topu Rayo Vallecano ile ilk maçına ilk 11'de çıkan Aydro'nun soluna gönderdi.

Mbappe'yi yüzüncü golünden 8 gol ayırıyor

Mbappe ilk golüyle yetinmedi ve 91. dakikada maçtaki ikinci golünü, Real Madrid'in ise dördüncü golünü kaydetti. Böylece İspanya Ligi'ndeki gol sayısı 6'ya yükselirken, Real Madrid forması altında 100 gole ulaşmasına yalnızca 8 gol kaldı. Fransız yıldız bu başarıyı iki sezonu biraz aşan bir sürede elde etmeyi hedefliyor.

La Liga
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Rayo Vallecano
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La Liga
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Real Madrid
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Cristiano Ronaldo da benzer bir zamanlamada aynı rakama ulaşmış, kulüple 100. golünü 105 maçın ardından 2 Kasım'da atmıştı.

Mbappe'nin önünde İspanya Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaldı. Bu da ona Real Madrid ile 100. gole ulaşmak için 8 maçlık bir fırsat tanıyor.

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