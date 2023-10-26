Manchester City'nin eski oyuncusu Micah Richards'ın Mbappe'nin gol sevincini yapması pahalıya patladı.

NE OLDU? Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı PSG adına gol attığını gören Richards, Mbappe'nin ikonik gol kutlamasını yapmaktan kendisini alamadı.

Manchester City'nin eski defans oyuncusu Fransız süperstarın hareketini yapmayı başaramadı, çünkü ikonik gol sevincini yaparken pantolonunu yırtarak herkesi şaşkına uğrattı.

BÜYÜK RESİM: Richards daha sonra arkadaşı Jamie Carragher'ın yardımıyla kahkahalar içerisinde yerine oturdu. Liverpool'un eski savunma oyuncusu, Richards'ın utandığını gördükten sonra gülmeden edemedi o da bir kahkaha patlattı.

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SIRADA NE VAR? Mbappe, Parc des Princes'te Milan'ı 3-0 yendikleri maçta golünü atarak takımına büyük bir katkı sağladı.