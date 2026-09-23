Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Ballon d'Or ödülünü henüz kazanamamış olmaktan dolayı herhangi bir "hayal kırıklığı" yaşamadığını söyledi ve aynı zamanda "Benim için iyi bir yıl olabilir" diye ekledi.

Mbappe geçen sezon herhangi bir kupa kazanamadı; bu, karar verme sürecinde önemli bir etken. Kendisi Fransa ile Dünya Kupası'nda dördüncü olurken, Real Madrid ile de herhangi bir kupa kazanamadı.

Ancak bir spor giyim markasıyla yaptığı yeni sponsorluk anlaşması sırasında "CNN Sports" kanalına konuşurken, ödülün en iyi bireysel oyuncuya verilmesi gerektiğini savunarak hâlâ kazanma şansının olduğunu söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Futbol takım sporudur, ancak o kolektif üstünlüğü temsil eden takım ödülleri de vardır."

Ve şöyle sürdürdü: "Ballon d'Or ödülünden söz ettiğimizde, onu tek bir oyuncuya, yani en iyi oyuncuya ve en iyi olduğunu kanıtlayan kişiye veririz; ve her büyük turnuva bir şeyler gösterir."

Mbappe'nin bu yılki ödülde başlıca rakiplerinin, Barcelona'nın yükselen yıldızı Lamine Yamal ile Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane olduğu görülüyor. Ayrıca Lionel Messi'nin, başlıca Arjantin ile Dünya Kupası'ndaki üstün performansı sayesinde, bir rekor olan dokuzuncu kez ödülü kazanması bekleniyor.

Mbappe, Fransa ile ikinci Dünya Kupası'nı kazanamamış olsa da, 10 gol atarak Dünya Kupası gol kralı ödülünü alarak unutulmaz bir turnuva sergiledi; ancak daha önce Ballon d'Or ödülünü kazanamamış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşamadığını vurguladı.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Çünkü bir rakip olarak her zaman her şeyi kazanmak istersin. Yani sonuçta elbette kazanmak istersin, her oyuncu kazanmak ister, ama beklememiz gerekiyor."

Mbappe günlerdir baskı yaparak, içinde 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğinden birden fazla kez söz ettiği bir medya kampanyası başlattı; ayrıca bu prestijli ödül nedeniyle Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Ousmane Dembele ile karşı karşıya geldi.

Zinedine Zidane'ın yeni teknik yönetimi altındaki Fransa Milli Takımı'ndaki durumu hakkında ise şunları açıkladı: "Bu, milli takımda yeni bir dönemin başlangıcı ve onun (Zidane'ın) katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Bakalım ne yapacağız. Sanırım herkes bizden çok şey bekliyor ve takımın bu yaz Kuzey Amerika'daki performansından çıkarılacak birçok ders var."

Ve şöyle devam etti: "Biz dünyanın en iyi takımlarından biriyiz ve bunu herkes gördü. Ama dünyanın en iyisi olmak için ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor ve sanırım bunu da herkes gördü."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sonuçta bizim için harika bir deneyimdi çünkü sanırım dünyanın her yerindeki taraftarları mutlu ettik, ancak hedeflediğimiz şeyi başaramadık. Yine de başarısız olduğunu söyleyemem."

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