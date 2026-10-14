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Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Messi'nin Rekorunu Kırmaya Hazırlanıyor

K. Mbappe
L. Messi
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Fransa
Arjantin
İtalya
İspanya

Fransız yıldızın özel yüzüncü maçı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Barcelona efsanesi ve şu anda ABD'nin Inter Miami takımının kaptanı olan Lionel Messi'ye ait özel bir başarıyı geride bırakmaya hazırlanıyor. Mbappé'nin takımı, bugün çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak.

Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Monaco, Paris Saint-Germain ve Real Madrid olmak üzere 3 kulüple 99 maç oynadı. Bugün Roma karşısında sahaya çıkması halinde 100. maçına ulaşacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinin istatistiklerine göre Mbappé, Messi'nin rekorunu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 maç oynayan en genç oyuncu olacak.

Mbappé 27 yaşında ve 298 günlük, Arjantinli ise Barcelona ile oynarken 100. maçına 28 yaşında ve 84 günlükken ulaşmıştı.

Mbappé, kıtasal turnuvada çıktığı 99 maçta 71 gol kaydetti; bu da maç başına 0,71 gol ortalaması anlamına geliyor.

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