Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki parlak performansını Bayern Münih’e karşı kaydettiği önemli golle sürdürdü.

Mbappé, Manuel Neuer’in ağlarını havalandırdı ancak bu, bu akşam salı günü “Santiago Bernabéu” Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’in 1-2’lik mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Kralî ekip, kıta turnuvasındaki yoluna devam etmek istiyorsa gelecek hafta Münih’teki rövanş maçında iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki 14. golünü kaydederek, bir sezonda en çok gol rekorunun sahibi Cristiano Ronaldo’nun (17 gol) rekoruna yalnızca 3 gol uzaklığa geldi.

Bu golle birlikte, Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısı 30’a ulaştı; bu, 33 gol atılan 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez gerçekleşti.

Mbappé’nin golü, Real Madrid’in serisini de sürdürdü; Fransız “Stats Foot” ağına göre, kralî ekip Şampiyonlar Ligi’nde sahasında üst üste 43. maçında da gol atmaya devam etti.

Real Madrid’in sahasında gol atmayı başaramadığı son maç, Aralık 2018’de Rus ekibi CSKA Moskova’ya karşı oynanan karşılaşmaydı.