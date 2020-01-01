Mbappe: Ronaldo, Messi ve Neymar benim idollerim

Kylian Mbappe, idollerinin Cristiano Ronaldo, Messi ve Neymar olduğunu belirtirken en iyi olmak için bu isimlerden ilham aldığını söyledi.

2016-17 sezonunda ile sahneye çıktığından bu yana önemli bir yükseliş yaşayan Mbappe, 3 lig şampiyonluk yaşadı bir de Dünya Kupası kazandı. Astonomik transfer ücretiyle PSG'ye transfer olan Mbappe, en iyisi olmak için , ve Neymar'ı kendine örnek aldığını söyledi.

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beIN Sports'a konuşan 21 yaşındaki yıldız, "Çok sayıda idolüm vardı. Cristiano Ronaldo'yu çok seviyordum. Messi de idollerimden biri. Çocukken hayran olduğum Neymar ile oynama şansım var. Bu isimlere hayranlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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En iyi oyuncu olmak için en iyi oyuncuları ilham almanın gerekli olduğu belirten Mbappe, "Her birinin kendine özgü bir tarzı ve gücü var. Ama zirveye ulaştılar, bu yüzden herkese ilham veriyorlar. Bana da ilham vermemeleri için hiçbir neden yok. Zirveye ulaşmak için herkes kendi yolunu çiziyor" dedi.

Gördüğü en iyi performansı sorulduğunda Mbappe, 2018'de 'in 'a karşı 'da aldığı zaferde Cristiano Ronaldo'nun Buffon'a karşı performansını gösterdi.