Mbappe: Ronaldo, Messi ve Neymar benim idollerim
2016-17 sezonunda Monaco ile sahneye çıktığından bu yana önemli bir yükseliş yaşayan Mbappe, 3 lig şampiyonluk yaşadı bir de Dünya Kupası kazandı. Astonomik transfer ücretiyle PSG'ye transfer olan Mbappe, en iyisi olmak için Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ı kendine örnek aldığını söyledi.
beIN Sports'a konuşan 21 yaşındaki yıldız, "Çok sayıda idolüm vardı. Cristiano Ronaldo'yu çok seviyordum. Messi de idollerimden biri. Çocukken hayran olduğum Neymar ile oynama şansım var. Bu isimlere hayranlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.
En iyi oyuncu olmak için en iyi oyuncuları ilham almanın gerekli olduğu belirten Mbappe, "Her birinin kendine özgü bir tarzı ve gücü var. Ama zirveye ulaştılar, bu yüzden herkese ilham veriyorlar. Bana da ilham vermemeleri için hiçbir neden yok. Zirveye ulaşmak için herkes kendi yolunu çiziyor" dedi.
Gördüğü en iyi performansı sorulduğunda Mbappe, 2018'de Real Madrid'in Juventus'a karşı Torino'da aldığı zaferde Cristiano Ronaldo'nun Buffon'a karşı performansını gösterdi.