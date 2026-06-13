Mbappé, Real Madrid'in yeni transferi hakkında açık sözlü bir yorumda bulundu... ve Pogba'ya özel bir yer ayırdı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası finalleri için ABD'de bulunan Fransa milli takımı kadrosunda yer alırken, Real Madrid'in yeni transferlerinden biri hakkında görüşlerini paylaştı.

Les Bleus, önümüzdeki Salı günü Senegal ile karşılaşarak 9. gruptaki mücadelesine başlayacak. Grupta ayrıca Irak ve Norveç de yer alıyor.

"France Presse" dahil olmak üzere birçok Fransız ve İspanyol haber kaynağı, Real Madrid'in Liverpool'da forma giyen Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konaté ile geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra 2030 yılına kadar "bedelsiz" olarak anlaştığını doğruladı.

Mbappé, L'Équipe gazetesine verdiği demeçte Fransa'nın birçok yıldızı hakkında konuştu ve Konaté hakkında şunları söyledi: "O, kelimenin tam anlamıyla çok hırslı bir savunma oyuncusu. Hiç hata yapmaz, markajında çok güçlüdür ve rakibine zor bir gece yaşatmak ister."

Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Takımımda onun gibi savunmacılar olmasını seviyorum, çünkü onlar azimli ve taktiksel esnekliğe sahipler. Rakiplerini takip edebiliyorlar, bire bir mücadelelerde direnç gösterebiliyorlar, ikili mücadeleleri kazanabiliyorlar ve taktiksel disipline bağlı kalıyorlar."

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Mbappé, orta saha oyuncusu N'Golo Kanté'yi överek, "64 yaşına gelse bile emekli olmaktan korkmuyor" dedi.

Mbappé, Les Bleus'un orta saha oyuncusu Mano Koné'yi (Roma) Paul Pogba ile karşılaştırmayı reddetti ve şöyle dedi: "Onu Pogba ile karşılaştırmamalıyız çünkü bu, ondan Pogba'nın yaptıklarını yapmasını beklememiz anlamına gelir ve o bunu yapmayacaktır. Çünkü tek bir Paul Pogba var ve sadece bir tane olacak. Tıpkı tek bir Mano Koné olmasını umduğum gibi."

Mbappé, Fransa milli takımının forvet hattındaki partnerleri Ousmane Dembélé ve Michael Olise'yi de övdü ve Dembélé hakkında şunları söyledi: "O, performansının zirvesinde, olgun ve kararlı. Bu turnuvada olağanüstü bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. İlişkimizin biraz daha olgunlaşması iyi olur, çünkü her zamanki gibi (gülüyor). Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, 13 yaşımızdan beri. Her gün iletişim halindeyiz. Birçok WhatsApp grubumuz var ve aynı ilgi alanlarını paylaşıyoruz. Her şeyi birlikte yaşadık. Ve birlikte ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz."