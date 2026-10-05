Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappé, bu Pazartesi günü Valdebebas'ta gerçekleştirilen ve önümüzdeki Cumartesi günü La Liga'da oynanacak Villarreal maçına hazırlık amacıyla düzenlenen antrenmanda yer almadı.

"AS" gazetesinin haberine göre, Mbappé Madrid'e geldi; Fransız oyuncuyu taşıyan uçak bugün sabah, partneri Ester Expósito ile birlikte, İspanya saatiyle tam 11.16'da Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı'na indi. Bu, "El Chiringuito" programının kameralarına da yansıdı.

Real Madrid, Valdebebas'taki antrenmanına sabah 10.30'da başladı; dolayısıyla Fransız oyuncunun bu antrenman seansında yer almadığı açık.

Buna rağmen, dizindeki sakatlığının ardından rehabilitasyon ve antrenman programına devam etmek üzere bugün Valdebebas'ta bulunması bekleniyor. Bu sakatlık, onun Villarreal maçında yer almasına engel olmayacak.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Mbappé, uluslararası ara dönemde Fransa Milli Takımı'nın oynadığı dört maçtan ilkinde sol dizinde şiddetli bir ağrı yaşamıştı.

Bu maç, Zidane'ın teknik direktör olarak ilk kez sahaya çıktığı karşılaşmaydı ve Real Madrid'in forveti, Türkiye'nin kalesine maçın tek golünü kaydetti. Mbappé, topa vurduğu anda ağrı hissetti ve bu durum oyundan çıkarılmasını gerektirdi. Değişikliği Mbappé kendisi istedi ve bunu yapmış olması iyi oldu; zira Real Madrid, oyuncunun oynamaya devam etmesi halinde sakatlığın ameliyat gerektirebileceğini düşünüyor.

Forvet, tıbbi tetkikler yaptırmak için İspanya'ya gitti ve sonuçlar, oyuncunun "sol dizinin arka kapsülünde aşırı gerilme" yaşadığını ortaya koydu.

Söz konusu dizin, Mbappé'nin geçen sezon şiddetli bir burkulma yaşadığı diz olması nedeniyle Real Madrid'de endişe hâkim oldu. Ancak sorunun hafif olduğu anlaşıldı ve Mourinho, takımının 10 Ekim'deki Villarreal maçında Mbappé'ye güvenecek.

Bu, Mourinho için sevindirici bir haber. Mourinho, Real Madrid'i bu sezon doğru rotaya oturtmak için Fransız oyuncu Mbappé'nin parlamasına ihtiyaç duyuyor. Takım, İspanya Ligi'nde şu anda Barcelona'nın altı puan gerisinde bulunuyor ve sezonun kritik bir evresiyle karşı karşıya: Villarreal ve Sevilla'yı ağırladıktan sonra takım, 25 Ekim'de Barcelona ile karşılaşmak üzere Camp Nou'ya gidecek.