Mbappé oynayacak mı? İşte Fransa'nın rövanş maçındaki muhtemel 11'i

Fransa Milli Takımı, geçtiğimiz perşembe günü İtalya'ya 3-1 kaybettiği maçın acısını çıkarmayı hedeflediği karşılaşmada, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son hafta maçında bu akşam Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Fransa Millî Takımı'nın cumartesi akşamı Bordeaux'da gerçekleştirdiği son antrenman, teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihleri, özellikle de savunma hattındaki seçimleri hakkında bazı ipuçları ortaya koydu; bu arada forvet Kylian Mbappe'nin, uyluğunda hissettiği rahatsızlık nedeniyle İtalya maçını kaçırmasının ardından ilk on bire dönmesi bekleniyor.

Zidane, Türkiye maçının tanıtım basın toplantısında, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile ilişkisinde herhangi bir gerginlik bulunduğunu reddetmişti.

Zidane, ikisi arasındaki ilişkinin kusursuz bir şekilde ilerlediğini vurguladı; ayrıca oyuncunun, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son hafta müsabakaları kapsamında Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak Türkiye maçında forma giyme durumu hakkında konuştu.

Fransız teknik direktör, Mbappe ile ilişkisinin gergin olduğu yönündeki haberlere karşılık şöyle konuştu: "Bunu anlamıyorum ama ciddi bir durum değil. Onunla ilişkim bir teknik direktörün oyuncusuyla olan ilişkisidir ve işler kusursuz bir şekilde yürüyor."

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Fransız "RMC Sport" kanalına göre, Andy Diouf taktik idmanın bir bölümünde, sarı yelek giyen grupta sağ bek mevkiinde görev aldı; bu grupta ayrıca savunmanın göbeğinde Jeremy Jacquet ve Ibrahima Konate de yer aldı. Adrien Truffert ise antrenmana aynı grupta başladı, ancak idmanı sarı yelek olmadan bitirdi.

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Orta sahada ise Warren Zaire-Emery, Lucas Da Cunha ile birlikte yer aldı; üçlüyü tamamlamak için ise aralarındaki geriye kalan mevki rekabeti nedeniyle Eduardo Camavinga ile Rayan Cherki arasındaki tercih henüz kesinleşmedi.

Hücumda ise tahminler, Michael Olise, Kylian Mbappe ve Bradley Barcola'dan oluşan üçlüye güvenilebileceğine işaret ediyor.

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Fransa Millî Takımı'nın maça aşağıdaki kadroyla başlaması bekleniyor:

Kaleci: Mike Maignan.

Savunma hattı: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Ibrahim Konate, Adrien Truffert.

Orta saha: Warren Zaire-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga veya Rayan Cherki.

Hücum hattı: Michael Olise, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Fransa Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yoluna olumlu sonuçlarla başlamış, ancak geçen hafta Michael Olise'nin golüyle öne geçmesinin ardından İtalya'ya 3-0 yenilmişti.

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Fransa ve İtalya millî takımları 10'ar puanla birinci grubun zirvesinde yer alırken, Belçika Millî Takımı 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor; Türkiye Millî Takımı ise puansız olarak sıralamanın son basamağında yer alıyor. Bu durum, çeyrek finale yükselecekleri belirleme açısından son haftayı kritik hâle getiriyor.

Belirtmek gerekir ki Fransa ile Türkiye arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanan ilk maç, Fransa'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

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Teknik direktör Zinedine Zidane, grup aşamasını olumlu bir şekilde tamamlamak ve İtalya'ya karşı alınan mağlubiyetin etkilerini geride bırakmak için Bordeaux'daki Atlantique Stadı'nda galibiyeti tekrarlamayı umuyor.