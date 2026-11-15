Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bugün pazar akşamı Türkiye ile oynanacak maçın resmi kadrosunu açıkladı.

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Fransa Millî Takımı, 2026/2027 sezonu UEFA Uluslar Ligi'nin altıncı hafta müsabakaları kapsamında bugün Türkiye'yi konuk ediyor.

Fransa, kendi sahasında 4-3-3 dizilişiyle oynarken

Kylian Mbappé, Michael Olise ve Bradley Barcola'nın desteğiyle hücumda forma giyecek.

Türkler ise 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkarken, Arda Güler hücum hattında yer alacak.

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Maçın resmî 11'leri şu şekilde oluştu:

Fransa: Maignan, Koundé, Jaquet, Konaté, Diouf, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Mbappé ve Barcola.

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Türkiye: Özer, Demiral, Bardakcı, Topçu, Çelik, Yüksek, Çalhanoğlu, Uzun, Elmalı, Güler ve Gül.

Mbappé, Fransa'ya dönüyor

Fransa Millî Takımı, Kylian Mbappé'nin kadroya dönüşüyle güçlü bir moral desteği aldı. Oyuncu, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımın kimliğini belirleyecek olan Türkiye karşısındaki kritik mücadeleden iki gün önce takımla birlikte antrenmanlara döndü.

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İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid'in yıldızı Mbappé, Fransa Millî Takımı'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen akşam antrenmanına katıldı ve böylece Horozlar'ın beklenen karşılaşmaya yönelik hazırlıklarının en dikkat çekici gelişmesi oldu.

Antrenmanlar, arka adale bölgesinde yaşadığı ağrıların ardından fiziksel durumunda gözle görülür bir iyileşme gösteren Fransız forvetin, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya dönüşüne sahne oldu. Söz konusu sakatlık, oyuncuyu perşembe günü San Siro Stadı'nda oynanan İtalya maçından uzak kalmaya zorlamıştı.

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Zidane, cuma günü 3-1'lik yenilginin ardından, bir sonraki maçta Mbappé'ye güvenebileceğine dair inancını dile getirerek, oyuncuyu İtalya karşısında dinlendirmenin önceden belirlenen planın bir parçası olduğunu açıkladı.

Zidane, basın toplantısında Real Madrid yıldızının fiziksel durumuna ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Pazar günü hazır olmasını umuyorum. Plan buydu; bazı ağrılar yaşadığı için dinlenmesi gerekiyordu, ancak oynama ihtimali de korunuyordu."

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Fransa Millî Takımı'nın kaptanını yeniden kazanması bu karşılaşmada büyük önem taşıyor; zira iki kez dünya şampiyonu olan takım, cuma günü San Siro Stadı'nda oynanan İtalya maçında onun yokluğunu hissetmişti.

Fransa Millî Takımı, İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından birinci kademedeki birinci grupta hesaplarının karışmasıyla birlikte, UEFA Uluslar Ligi serüveninde kritik bir aşamaya girdi. Bu sonuç, teknik direktör Zinedine Zidane'ın geçen temmuz ayında Horozlar'ın başına geçmesinden bu yana devam eden yenilgisiz serisini de sona erdirdi.

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Fransız futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Zidane'ın Fransa Millî Takımı ile başlangıcı büyük ilgi görmüştü. Zidane, teknik direktör Didier Deschamps'ın yerine, deneyimli oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan seçkin bir kadroya sahip olmanın avantajıyla, millî takımı yeniden şampiyonluk kürsülerine taşıma beklentileri arasında göreve gelmişti.

Zidane, resmî serüvenine geçen 25 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 1-0 yenerek başlamış, galibiyet golünü Kylian Mbappé kaydetmişti. Ancak Mbappé aynı maçta dizinden sakatlanmış ve bu sakatlık, kendisini millî takımın bir önceki uluslararası ara dönemdeki diğer karşılaşmalarından uzak tutmuştu.