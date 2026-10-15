Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı oynanan ve beyazlı ekibin 4-3 kazandığı maçta Roma ağlarına gol atarak tarih yazmayı sürdürdü.

Olimpico Stadı'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada Roma filelerine Real Madrid adına ilk golü kaydeden isim Mbappe oldu.

Opta istatistik ağı, Mbappe'nin Roma karşısındaki golü sayesinde Monaco, Paris Saint-Germain ve Real Madrid formalarıyla tüm kulvarlarda kulüp kariyerinde 500 gole katkı sayısına ulaştığını bildirdi.

Opta ayrıca şu bilgiyi aktardı: "Kylian Mbappe'nin bu katkıları 378 gol ve 122 asistten oluşuyor."

Bu galibiyetle Real Madrid puanını 6'ya yükseltirken, Roma tek puanda kaldı.