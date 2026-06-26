Mbappé, Norveç karşısında Fransa’nın hücumunu yönetiyor… Haaland ise yedek kulübesinde

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve belirleyici turunun ritmiyle, Fransa milli takımı, grup birinciliğini göz önünde bulundurarak Norveç milli takımıyla ikiye bölünemeyecek bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Annesinin vefatı nedeniyle maça katılamayan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Norveçli forvet Erling Haaland’ın hücum gücüne karşı “Les Bleus”un kadrosuna son rötuşlarını yaptı.

Norveç ise son 16'ya kalma mücadelesinde elindeki silahları ortaya koyarken, her iki takımın resmi kadroları, grubun en çok merakla beklenen karşılaşmasının ana hatlarını çiziyor.

Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ı ilk 11'de oynatmayarak herkesi şaşırttı.

FIFA'nın web sitesine göre Fransa milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mike Maignan.

Defans: Dayot Upamecano - Jules Koundé - Theo Hernández - Maxence Lacroix.

Orta saha: Mano Koné - Aurélien Tchouaméni - Désiré Dou.

Forvet: Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Michael Olise.

Buna karşılık, Norveç milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Egil Selvik.

Defans: Leo Ostgaard - Fredrik André Bjørkan - Henrik Valsner.

Orta saha: Patrick Berg - Fredrik Orsens - Kristian Thorsvedt - Thilo Asgard.

Forvet: Andreas Schildrup - Jürgen Strand Larsen - Oscar Bob.