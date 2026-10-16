Nike, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise ile sponsorluk anlaşması imzalayarak onu futbol ayakkabısı serisini temsil eden en önemli yüzlerden biri haline getirdi.

As gazetesi, Footy Headlines sitesine dayandırdığı haberinde, Fransız kanat oyuncusunun Nike ile milyonlarca euroluk bir sözleşmeye imza attığını belirtti.

Nike, Olise ile anlaşarak vatandaşı, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin bıraktığı boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Mbappe kısa süre önce Nike'tan ayrılıp İsviçreli şirket On'a katılma kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Olise'nin katılımı, futbol ayakkabılarıyla olan özel ilişkisi göz önüne alındığında ayrı bir öneme sahip bir adım niteliğinde. Zira Fransız millî oyuncu, giydiği ayakkabıları seçme özgürlüğünü korumak istediği için bugüne kadar büyük markalardan gelen teklifleri reddetti.

Olise, üretimi 2019 yılında durdurulan Nike Hypervenom Phantom 3 modelini giymeyi tercih ediyor ve bu modelin örneklerini internet üzerinden satın alarak dünyanın farklı yerlerinden kendisine getirtiyordu. Zaman zaman da ayakkabılarının tasarımını antrenmanlarda ve maçlarda giymeden önce kişiselleştirmek için sanatçılardan yardım alıyordu.

Nike'ın bu hamlesi sıradan bir ticari anlaşmanın ötesine geçebilir. Footy Headlines sitesinin yayımladığı aynı bilgilere göre şirket, ünlü Hypervenom serisini 2027'de yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu kampanyanın en öne çıkan yıldızı Olise olacak; Phantom serisinin üretimi ise durdurulacak.

Hypervenom serisi ilk kez 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve o dönem adı Brezilyalı yıldız Neymar ile anılmıştı.