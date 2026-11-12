Fransız yıldız Michael Olise, kulübü Bayern Münih ile dikkat çeken bir sezon geçiriyor; ancak uzun vadede geleceği, Bavyera devinden uzakta olabilir.

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Fransız GFFN ağı, "L'Equipe" gazetesine dayandırdığı haberinde, Real Madrid'in Olise ile anlaşma ilgisinin azalmadığını aktardı.

Bayern Münih, geçtiğimiz yaz Real Madrid'e, değeri 500 milyon avroyu aşan bir teklifin dahi Olise'nin ayrılmasına izin vermek için yeterli olmayacağını bildirmişti.

Fransız oyun kurucunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor ve Alman kulübünün önümüzdeki günlerde sözleşmeyi uzatmak için çabalarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Buna rağmen Michael Olise, hâlâ Real Madrid'in hedefi olmaya devam ediyor. Fransa Milli Takımı kampına katıldığında, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ve Eduardo Camavinga gibi oyuncular ona Santiago Bernabéu'nun futbol oynamak için harika bir yer olduğunu hatırlatmaya özen gösteriyor.

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L'Equipe gazetesi, Bayern Münih'in Fransız oyuncunun sözleşmesini uzatma girişimlerinde başarısız olması halinde, oyuncunun önümüzdeki yaz transfer döneminde 500 milyon avrodan çok daha az bir bedel karşılığında serbest kalabileceğini belirtiyor.

Michael Olise, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile harika bir performans sergiledi ve Fransa'nın dördüncü sırayı elde etmesine katkıda bulundu.

Olise, bu sezon Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 15 maça çıktı; 12 gol kaydederken 7 de asist yaptı.