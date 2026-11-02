Real Madrid karşısında alınan yenilgi, Racing Santander saflarında geniş çaplı bir rahatsızlığa yol açtı. İki takımı karşı karşıya getiren mücadele, Kraliyet kulübünün 3-0'lık net galibiyetiyle sona ererken, Kantabriyalı takımın oyuncuları bazı hakem kararlarına, özellikle de Kylian Mbappe lehine verilen penaltıya ve video teknolojisinin bu pozisyonu incelemek için devreye girmemesine itiraz etti.

Inigo Vicente, Racing'in öfkesini en belirgin şekilde dışa vuran isimlerden biri oldu. Teknik direktörü Jose Alberto Lopez'in onu oyundan alıp yerine Giorgi Gulievski'yi (Juliashvili) sahaya sürme kararının ardından, oyuncu 82. dakikada sahayı terk etti.

Oyuncu, sahadan çıkarken rahatsızlığını gizlemedi; dördüncü hakeme dönerek "DAZN" kanalının kameralarına yansıyan öfkeli bir ifade kullandı. "Aman Tanrım, senin iki hayan eksik!" dedi. Bu söz İspanyol kültüründe "cesaretten yoksun ve korkak" anlamına geliyor ve son dakikalarda Racing oyuncularına hâkim olan gerginlik halini yansıtan bir sahneydi.

Öfkenin kökeni, Mbappe'nin penaltı kazandığı pozisyona dayanıyor. Mbappe, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra kaleye doğru dönmeye çalışırken, Pratti'nin gövdesine yaptığı bir temas hissetti.

Hakem, bu temasın penaltı gerektirdiğini değerlendirdi ve bu karar ev sahibi takımın oyuncularından güçlü itirazlarla karşılandı.