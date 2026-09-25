Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or ödülünü kazanma kampanyasının, Real Madrid içinde yeni bir cephe açmaya başladığı görülüyor. Fransız yıldızın yoğun medya faaliyeti kulüp koridorlarında rahatsızlık yaratırken, oyuncunun ödülü kazanmak için yürüttüğü kişisel kampanyayı yönetme biçimine karşı belirgin bir çekince olduğuna dair haberler öne çıkıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Mbappe, geçtiğimiz günlerde 2026 Ballon d'Or yarışındaki şansını artırma çabası kapsamında Fransız ve uluslararası medya kuruluşlarıyla geniş bir röportaj serisi gerçekleştirdikten sonra medya turunu geçici olarak durdurdu. Kendisinin, Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçın ardından yeniden konuşması bekleniyor.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, geçtiğimiz günlerde "L'Équipe", "AS", "Radio France Internationale" ve "CNN" gibi çeşitli platform ve medya kuruluşlarında boy gösterdikten sonra dünya medyasında en çok yer alan isimlerden biri hâline geldi.

Mbappe, Real Madrid ile büyük kupaların eksikliğine rağmen, dikkat çeken gol rakamlarına ve İspanya La Liga'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ve Dünya Kupası'nın en önde gelen golcülerinden biri olmasına dayanarak Ballon d'Or'u kazanma şansını savunmaya devam ediyor.

Buna karşılık eleştirmenleri, oyuncunun bazı büyük karşılaşmalarda yeterince belirleyici olamadığını düşünürken, Thierry Henry ve Roberto Carlos gibi eski yıldızlar onu ödül için güçlü bir rakip olarak görüyor.









Real Madrid sessizliğini koruyor

Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler kendi adaylarına destek verdiklerini açıklarken, Real Madrid şimdiye kadar Mbappe'nin ödülü kazanma şansı hakkında net bir tutum ortaya koymadı.

Kulüp, Vinicius Junior'un ödülü Rodri'ye kaptırmasının ardından 2024 yılından bu yana Ballon d'Or törenini boykot etmişti. Ancak Real Madrid'in çeşitli kategorilerdeki aday oyuncularına destek amacıyla mesajlar ve fotoğraflar paylaşmasının ardından, son dönemde kulübün törene geri dönme olasılığına dair bazı işaretler ortaya çıktı.

Yine de Katalan "Sport" gazetesi, Real Madrid yönetiminin Mbappe'nin şansına tam olarak ikna olmuş görünmediğine dikkat çekerek, kulübün Londra'ya gitme fikrini vazgeçmeden önce kısa bir süre değerlendirdiğini belirtti.









Mbappe'nin yönteminden rahatsızlık

Daha da dikkat çekici olan ise, raporun Real Madrid içinde Mbappe'nin Ballon d'Or kampanyasını yönetme biçiminden duyulan bir memnuniyetsizlikten söz etmesi. Bu tarz, kulüp koridorlarında abartılı olarak nitelendirildi.

"Sport", Real Madrid içinden bir kaynağın şu sözlerini aktardı: "Ballon d'Or ödülü için oy almak adına yalvarıyor." Bu anlatı, Real Madrid ya da Mbappe'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle bilhassa "Sport" gazetesine dayandırılmaya devam ediyor.

Böylece Mbappe'nin Ballon d'Or yarışını birden fazla cephede verdiği görülüyor; bir yandan rakamlarını ve medyadaki varlığını güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan kampanyasının üslubuna ilişkin eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Kulübü ise sessiz kalmayı ve yarışa açıkça dahil olmamayı tercih ediyor.