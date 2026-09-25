Mbappe'nin sakatlığının yeri Real Madrid'i korkutuyor

Kylian Mbappé, Fransa'da tüm alarm zillerini çaldırdı ve bu sesin yankısı Real Madrid'e kadar ulaştı. Ibrahima Konaté'nin sakatlık nedeniyle Fransa kampından çekilmesinin ardından, Fransız forvet de Türkiye maçında dizinde ağrı hissetti.

Sakatlık, maçın tam bir saatine ulaşmadan önce, tam olarak da Mbappé'nin galibiyet golünü kaydettiği anda meydana geldi. Bu gol aynı zamanda teknik direktör Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki döneminin de ilk golü oldu; UEFA Uluslar Ligi'nin ilk hafta maçının 54. dakikasında geldi.

Mbappé, topu sol taraftan ceza sahasının kenarında aldı, ayağını şut için hazırladı ve sevinç anında bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti.

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Ağrı tam olarak sol bacaktaydı; şut anında basma bacağı olan bacaktı bu. Dahası, Mbappé topa dokunduğunda otomatik bir tepki olarak küçük bir sıçrama yaptı, ardından sevinmek için harekete geçtiğinde hemen durdu.

Fransa Milli Takımı doktorları, ilk muayeneyi yapmak için hemen sahaya girdi. Kylian oyuna devam etmeye çalıştı, ancak sahaya döner dönmez ve ilk kez koşmayı denediğinde yeniden yere düşerek oyundan çıkmak istediğini belirtti.

Yüzünü kapatırken bile ağrı ifadeleri belirgin bir endişeyi yansıttı; ardından yerine Désiré Doué oyuna girdi.

Yine sol diz

Hatırlatmak gerekir ki Mbappé, geçen sezon aynı sol dizindeki sorunlar nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. İspanyol "Marca" gazetesine göre bu iki kez yaşanmıştı; sağlık ekibinin ilk muayeneyi sakat diz üzerinde yapmadığı ortaya çıkmıştı.



