Mbappe'nin Real Madrid cevabı heyecan yarattı!

Görünen o ki; Kylian Mbappe gelecek yaz transfer döneminde Real Madrid formasını giymek için sabırsızlanıyor.

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fransız süperstar, Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmayı reddetmesinin ardından Real Madrid'e transfer olacağına yönelik birçok iddia ortaya atışmıştı.

İspanya'nın başkentine transfer gerçekleşmese de, Liga devlerine büyük para transferiyle ilişkilendirilmeye devam ediyor. Lionel Messi ve Erling Haaland'ın ardından üçüncü olduğu 2023 Ballon d'Or etkinliğinin ardından Paris'teki Theatre du Chatelet'ten ayrılırken El Chiringuito'dan bir gazeteci ona gelecek yaz Real Madrid'e olası bir transfer hakkında sorular sordu.

Mbappe'nin bu soruya alaycı bir gülümseme ve yarım göz kırpmayla karşılık vermesi sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

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BÜYÜK RESİM: Ekim ayının başında, Los Blancos yönetim kurulu üyesi Jose Manuel Otero, Mbappe'nin gelecek yaz bedelsiz transferle Santiago Bernabeu'ya geçeceğine ve Jude Bellingham ile aynı takımda oynayacağına dair güvenini dile getirmişti.

SIRADA NE VAR? Mbappe, Cumartesi günü PSG ile Montpellier karşısına çıkacak.

Real Madrid ise bir gün sonra La Liga'da Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.