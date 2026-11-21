Hakem Cordero Vega, Real Madrid ile Celta Vigo arasında cumartesi akşamı Santiago Bernabéu'da oynanan ve Real Madrid'in 2-1 kazandığı LaLiga'nın 13. hafta maçını yönetti.

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Tartışmalı hakem kararlarında uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, hakem Cordero Vega'ya 10 üzerinden 7 puanla olumlu bir not verdi.

Archivo VAR, Cordero Vega'nın maç boyunca ikna edici bir yönetim sergilediğini belirtti. İlk dakikalarda bazı pozisyonlarda fazla hoşgörülü davranması nedeniyle birkaç küçük hata yapan hakemin performansı, maç ilerledikçe giderek yükseldi.

Bu hataların küçük olduğu doğru, ancak ilginç bir şekilde en önemli hata, Javi Rodríguez'in formasından çekmesi sonucu Kylian Mbappé lehine doğru şekilde verdiği penaltı pozisyonunda yaşandı.

Archivo VAR, bu pozisyonda sarı kartın çok açık bir şekilde gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Hatta pozisyon o kadar netti ki kartın gösterilmemesi açıklanamaz bir durumdu; üstelik Mbappé rahatça şut çekebileceği bir konumdaydı.

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Javi Rodríguez ise pozisyonun yakınında bir savunma oyuncusu bulunduğu için doğrudan kırmızı karttan kurtuldu. Ancak sarı kart, kurallar gereği apaçık bir karardı ve hakemin bunu görmezden gelmemesi gerekiyordu. Yine de bu durum, ağır ya da maçın sonucunu etkileyen bir hata olarak görülmüyor.

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Tartışmalı pozisyonlar

Maçta tartışmalı bir pozisyon ve daha az tartışma yaratan bir başka pozisyon daha yaşandı. Bunların en önemlisi, daha önce değinilen ve Javi Rodríguez'in Mbappé'yi kaçırarak şut çekmeye hazırlanan Fransız golcünün bileğini tuttuğu pozisyondu.

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Fransız golcü, ceza sahasında kendini bilerek yere attığı yönündeki şüphelerin sürekli peşini bırakmadığı oyunculardan biri olsa da bu pozisyonda, çekme çok sert olmamasına rağmen dengesini bozmaya ve dolayısıyla şut çekmesini engellemeye yettiği söylenebilir.

İkinci tartışmalı pozisyon ise ikinci yarıda, Bernardo Silva'nın hiçbir şekilde penaltıyı hak etmeyen bir pozisyonda penaltı talep etmesiyle yaşandı.

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Portekizli oyuncu yere düşmek için adeta fırsat kolluyordu ve rakibinin temasını hisseder hissetmez kendini yere bıraktı. Bu pozisyonda hakem Cordero Vega dikkatliydi ve durumu doğru şekilde yönetti.