Çin'de geniş yankı uyandıran krizde yeni bir gelişme olarak Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye atfedilen tartışmalı açıklamaların yol açtığı sonuçlar nedeniyle özür dileyen resmi bir açıklama yayımladı. Bu adım, oyuncunun ticari sponsorlukları ve İspanya Ligi maçlarının yayınını da etkileyen krizi dindirme çabası kapsamında Çin halkından halihazırda özür dilemesinin ardından geldi.

Kraliyet kulübünün bu hamlesi, Mbappe'nin kendisini eski Çin lideri Mao Zedong'a benzeten alaycı bir fotoğrafa yaptığı yorum nedeniyle resmen özür dilemesinin ve İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas'ın birlik adına özür dilemesinin ardından geldi. Bu gelişmeler, durumu dindirmesi ve Çin'deki taraftarlar ile ortaklarla ilişkilerini yeniden tesis etmesi yönünde İspanyol futboluna yönelik baskıların artması çerçevesinde yaşandı.

Real Madrid'in Mbappe ve Çin krizine ilişkin açıklamasının metni şöyle:









Mbappe Çin halkından özür diledi

Mbappe, alaycı fotoğrafa yaptığı yorumun yerinde olmadığını kabul ettiği resmi bir açıklama yayımlamış ve sözlerinin Çin'deki ve dünyadaki Çin topluluklarındaki pek çok kişinin duygularını incittiğinin farkında olduğunu vurgulamıştı.

Real Madrid'in yıldızı şunları söyledi: "Yakın zamanda benimle yapılan bir röportaj sırasında kendime ait bir fotoğrafa yorum yaptım, ancak yorumum yerinde değildi ve şimdi bunun Çin'deki ve dünyadaki Çin topluluklarındaki pek çok kişinin duygularını incittiğinin farkındayım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sözlerimden rahatsız olan herkesten özür diliyorum, bu asla benim niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içten üzüntümü ifade ediyorum."

Büyük bir kriz

İspanya resmi haber ajansının, Çin resmi televizyon kurumu "CCTV"nin İspanya Ligi maçlarının yayınını ve Mbappe'nin yer aldığı maçları durdurduğunu, ayrıca oyuncunun göründüğü reklamları ve video kliplerini kaldırdığını bildirmesinin ardından kriz tırmandı.

Ayrıca Çinli şirketler, alaycı fotoğrafa ilişkin açıklamalarının yol açtığı tartışma nedeniyle Fransız yıldızla olan ticari iş birliklerini sona erdirdiklerini duyurdu.

Krizin etkileri Çin'in spor platformu "Dongqiudi"ye kadar uzandı. Platform, Fransız yıldızın İngiliz Harry Kane'in ardından ikinci sırada yer aldığı 2026 Ballon d'Or sıralamasında Mbappe'nin adını "böyle bir kişi yoktur" anlamına gelen bir ifadeyle değiştirdi.

Tebas ise İspanya Ligi Birliği adına Çin halkından özür diledi. Birliğin krizi aşmak için ortakları ve ilgili taraflarla birlikte çalıştığını vurgulayan Tebas, İspanyol futbolunun yıllar içinde Çin ile kurduğu ilişkileri korumanın önemine dikkat çekti.