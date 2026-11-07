Kylian Mbappe, cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında Valencia'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada rakip fileleri havalandırarak Real Madrid ile çıkışını sürdürdü.

Mbappe, 75. dakikada takımının üçüncü golünü kaydederek Real Madrid'in galibiyetini perçinledi. Başkentli ekipte gollerin perdesini 28. dakikada Federico Valverde açarken, 36. dakikada Güler ikinci golü ekledi.

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İspanyol Alexis "Mister Chip"in "X" platformundaki hesabından paylaştığı istatistiğe göre, Mbappe Real Madrid ile üst üste 7 maçta gol kaydederek, kulübün efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın elde ettiği bazı gol serilerini yakaladı.

Liste, bu alanda Ronaldo'nun üstünlüğünü ortaya koyuyor. Ronaldo, 2014 ve 2018 yıllarında üst üste 12 maçta gol kaydetti; ayrıca 2014'te 10 maç, 2012 ve 2013'te 8 maç, 2012'de ise 7 maçlık diğer seriler yakaladı.

Benzema ise 2021 ve 2022 yıllarında üst üste 7 maçta gol atmıştı. Mbappe'nin kendisi ise mevcut serisinden daha uzun bir seriye sahip; 2025 yılında üst üste 8 maçta fileleri havalandırmıştı.

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