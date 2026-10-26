Liverpool'un Brighton karşısındaki maçında maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo, Anfield taraftarının gönlünü kazanmaya her geçen gün devam ediyor.

Barcelona'dan kiralık olarak forma giyen Araujo, birkaç hafta içinde teknik direktör Andoni Iraola'nın takımının temel direklerinden biri ve performansıyla tribünlerdeki taraftarın beğenisini kazanan yıldızlardan biri haline geldi.

Sport gazetesi, Winna platformuna dayandırarak, Araujo'nun bu sezon 36,3 kilometre/saat hıza ulaşarak Premier Lig'in en hızlı oyuncusu rekorunu kırdığını aktardı.

Açıklamak gerekirse, bu hız, 2026-2027 sezonu boyunca İspanya Ligi'nin en hızlı oyuncularının kaydettiği hızın aynısı; bunların arasında Kylian Mbappe, Andre Ratiu, Kike Fermina, Facundo Buonanotte ve Alejandro Catena da yer alıyor.

Brighton maçı sırasında Araujo, özellikle takımının kalesini savunmak ve rakibin tehlikeli bir atağını engellemek için tüm gücüyle atıldığı bir an sayesinde taraftarın alkışını topladı; hatta topu uzaklaştırmaya çalışırken başını kullanarak kendini yere attı. Bu görüntü sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı.

Bunun yanı sıra Araujo, Anfield'da girdiği 5 ikili mücadelenin 5'ini de kazanarak girdiği tüm ikili mücadeleleri yüzde 100 başarı oranıyla kazandı.

Ayrıca savunma katkıları açısından, 11 katkıyla takım kaptanı Virgil van Dijk'in arkasından ikinci sırada yer aldı.

Andoni Iraola, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Takıma çok şey katıyor. Sanırım hepimiz Ronald'ın sahada mücadele edişini izlemekten keyif alıyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "İkili mücadelelerde çok iyi. İlk golde bile, sanırım üst üste iki mücadele kazandı ve dip çizgiye ulaştı. Pası asist olmadı ama pekâlâ asist olabilirdi."

Araujo'nun aldığı maçın en iyi oyuncusu ödülü, bu sezon Liverpool ile siciline yeni bir başarı daha ekledi. Zira Uruguaylı savunmacı, bu sezon içinde bu ödülü birden fazla kez kazanan takımdaki ilk oyuncu oldu.