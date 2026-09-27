Mbappe'nin ayrılığının ardından Zidane, Fransa'nın yıldızını övdü: Pazubantsız kaptan

Zinedine Zidane, Ousmane Dembélé'nin Fransa Milli Takımı'nın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, Paris Saint-Germain yıldızının kaptanlık pazubandını taşımamasına rağmen soyunma odasında "zaten bir lider" olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Belçika ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde geldi.

Zidane, yarın Brüksel'de, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa Milli Takımı ile ikinci maçına çıkacak. Görevine deplasmanda Türkiye'yi mağlup ederek başlayan Fransa, bu maçta birinci gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Zidane, sol dizindeki ağrılar nedeniyle uluslararası ara döneminin geri kalanında milli takım hesaplarından çıkan Kylian Mbappé'nin yokluğunda Dembélé hakkında konuştu; ancak Fransa'nın kaptanının yerini kimin dolduracağını açıkça belirtmedi.

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Bana göre Dembélé zaten bir lider. Resmi olarak kaptan olmasa bile bu rolü üstleniyor ve bu çok açık. Harika bir insan ve her zaman diğerlerine destek oluyor, onun tecrübesinden faydalanmamız gerekiyor."

Zidane'ın bağlılığını ve hücum görevlerini verimli bir şekilde yerine getirme becerisini övmesinin ardından Dembélé, Belçika karşısında Fransa'nın hücumunu yönetmek için en güçlü aday olarak görünüyor. Zidane şöyle açıkladı: "Türkiye'de Paris Saint-Germain'de oynadığı mevkinin aynısında oynadı ve bu rolü mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Muazzam bir bağlılığı ve özverisi, olağanüstü bir enerjisi var; rahatlıkla 90 dakikanın tamamını oynayabilir."

Mbappé'nin yerini doldurma seçenekleriyle ilgili olarak Zidane, "Doué ve Barcola, yüksek dinamizme sahip ve son derece ilgi çekici iki genç oyuncu. Bu tür oyuncuları seviyorum çünkü kanatlardan fark yaratabiliyorlar." dedi.

Fransız teknik direktör, Rayan Cherki'den de hayranlıkla söz ederek onu orta sahada tercih ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Birkaç mevkide oynayabiliyor ama ben onu orta sahada tercih ediyorum. Hatlar arasında topu alabiliyor, harika paslar veriyor ve dikey oynadığında gerçekten ilgi çekici oluyor."

Zidane, Belçika Milli Takımı'nı güçlü bir rakip olarak nitelendirerek şöyle konuştu: "Çok iyi bir takım, Dünya Kupası'nda harika bir performans sergilediler ve bireysel düzeyde seçkin oyunculara sahipler. Harika bir maç olacağını biliyoruz."

Zidane bu maçta, daha önce oyuncu olarak birkaç kez karşı karşıya geldiği Mark van Bommel ile karşılaşacak. Fransa'nın teknik direktörü rakibini şöyle hatırladı: "Oyun tarzına hayrandım; güçlü bir kişiliğe ve sahada seçkin bir varlığa sahipti."

Zidane, açıklamalarını tamamlamadan önce oyuncularından milli takımdaki deneyimlerinin tadını çıkarmalarını isteyerek şunları söyledi: "Futbol hızlı geçiyor. 54 yaşındayım ve artık oynayamıyorum, bu yüzden onlara anın tadını çıkarmalarını söylüyorum, çünkü çabuk geçip gidiyor."