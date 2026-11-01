İspanya La Liga maçlarının resmi televizyon ekranlarından kaybolmasının ardından Çin tehdidini uyguladı; bu adım Real Madrid'i ve Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi de etkiledi.

Çin resmi televizyon kanalı (CCTV), dün Cumartesi günü İspanya La Liga'dan hiçbir maç yayınlamadı; kanal, Kylian Mbappe'nin Çin lideri Mao Zedong ile ilişkili alaycı bir görsel hakkındaki açıklamalarının ardından geçen Pazartesi gününden itibaren maç yayınlarını askıya almıştı. Buna karşın Migu platformu maçları yayınlamayı sürdürdü.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Cuma ve Cumartesi günleri oynanması planlanan İspanya La Liga maçlarının hiçbiri (Villarreal-Espanyol, Levante-Atletico Madrid, Rayo Vallecano-Celta Vigo, Real Betis-Malaga ve Barcelona-Alaves) kanalın yayın akışında yer almadı; bu maçlar resmi program listesinde de görünmedi.

Kanalın maç listesinde yerel saatle Pazar akşamı ve Pazartesi şafağında oynanması planlanan karşılaşmalar da yer almadı; bunlar Getafe-Sevilla, Racing Santander-Real Madrid, Elche-Valencia, Athletic Bilbao-Real Sociedad'ın yanı sıra Deportivo La Coruna ile Osasuna'yı karşı karşıya getirecek Pazartesi maçıydı.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Kanalın cep telefonu uygulaması, askıya alma kararından önceki bazı haftaların maçlarını hâlâ barındırıyor; bunlardan sonuncusu 25 Ekim Pazar günü oynanan Celta Vigo-Real Betis karşılaşmasıydı.

Platformun kaydına göre, Çin resmi televizyon kanalı her haftada bir ya da iki maç yayınlamaya alışmıştı; ancak İspanyol haber ajansının tespitine göre, arşivinde Real Madrid'in bu sezon ya da 2025-2026 sezonunda oynadığı herhangi bir maç görünmüyor.

Real Madrid, Migu platformundan kayboldu

Buna karşılık, bu sezonun başından 2029-2030 sezonuna kadar İspanya La Liga'nın Çin'deki tek yetkili dijital ortağı olan Migu dijital yayın platformu, hafta sonu maçlarının yayın akışını neredeyse eksiksiz biçimde korudu.

Tek istisnanın, henüz yayın akışında görünmeyen Racing Santander-Real Madrid maçının çekilmesi olduğu anlaşılıyor.

İspanyol haber ajansının doğruladığına göre, Migu platformu krizin patlak vermesinden önceki haftalardan Real Madrid'in hiçbir maçını da göstermiyor.

Ağustos ve Eylül aylarının maçları incelendiğinde, listede Kraliyet ekibi görünmüyor; buna karşın diğer maçların sonuçları, özetleri ya da karşılaşmaları tam olarak izleme imkânı hâlâ mevcut.

Kriz başladığında sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar, platformun Real Madrid ile Barcelona arasındaki son El Clasico maçında Mbappe'nin gollerinin görüntülerini sildiğine dikkat çekmişti.

Krizin ayrıntıları

Kriz, Mbappe'nin bir basın röportajında, en sevdiği alaycı görsellerinden birinde kendi yüzünün bir "Çin liderinin" fotoğrafına yerleştirildiğini söylemesiyle başladı; tasarımda fotoğrafı yer almasına rağmen Mao Zedong'un adını açıkça anmadı.

Fransız yıldızın Salı günü yaptığı açıklamalar, birçok Çin şirketinin ticari anlaşmalarını sonlandırmasına yol açtı; bunun yanı sıra Çin resmi televizyonu, İspanya La Liga maçlarının ve Fransız forvetle ilişkili maçların yayınını askıya alma kararı aldı, ayrıca onun reklamlarının gösterimini durdurdu.

Mbappe, Fransızca, Çince ve İngilizce dillerinde özür dilerken, İspanya La Liga Birliği yaşananlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi; birliğin başkanı Javier Tebas da resmi televizyon kanalından sorumlu olan Çin Medya Grubu'na (CMG) bir mesaj gönderdi.

Devlete ait medya kuruluşu Çarşamba günü, İspanya La Liga Birliği aracılığıyla kulübün de özre katıldığı ve Çin'e saygısını ifade ettiği bir mesaj aldığını duyurdu; ancak mesajı yeterli görüp görmediğini açıklamadı ve maç yayınlarının ne zaman yeniden başlayacağını da duyurmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da o dönemde, oyuncuya ve birliğe karşı alınan önlemlerin akıbetini açıklamaktan kaçındı.