Avrupa Futbol Birliği UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Leipzig'e karşı attığı ikinci golün sahibini açıkladı.

Real Madrid, bugün çarşamba günü, İspanya'nın başkentindeki Santiago Bernabeu Stadı'nda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Leipzig'i konuk etti.

Maçın 52. dakikasında Real Madrid ikinci golünü buldu. Jude Bellingham'ın ortasını Kylian Mbappe kafayla ağlara gönderdi, ancak Arda Güler topa gol çizgisinde, içeri girmeden önce dokundu.

Kraliyet ekibinin ikinci golünün sahibinin Mbappe mi yoksa Güler mi olduğu konusunda basın ve taraftarlar arasında, Avrupa Futbol Birliği konuya açıklık getirene kadar görüş ayrılığı yaşandı.

UEFA, resmi sitesi üzerinden golü atanın Arda Güler olduğunu belirtti ve topa, tamamen ağlara girmeden önce dokunanın Türk oyuncu olduğunu gösteren bir görsel paylaştı.

Bu gol, Güler'in Şampiyonlar Ligi'nin mevcut sezonunda attığı ilk gol, genel olarak turnuva tarihindeki üçüncü golü oldu. Oyuncu, geçen sezon Bayern Münih ağlarına iki gol atmıştı.