Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, zirvesinde Barcelona'nın eski efsanesi ve Inter Miami'nin şu anki oyuncusu Arjantinli Lionel Messi'nin bulunduğu Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi bir listeye adını yazdırdı.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında salı akşamı konuk ettiği Eindhoven karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta skoru çevirerek 5-1'lik farklı bir galibiyet aldı.

Real Madrid'in gollerini Federico Valverde (50), Jude Bellingham (60), Kylian Mbappe (64, 84) ve Vinicius Junior (87) kaydetti.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Fransız yıldız Kylian Mbappe (27 yaş 339 gün), Eindhoven karşısında attığı ilk golle Şampiyonlar Ligi'nde 75 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu. Mbappe'nin önünde yalnızca bu sayıya 27 yaş 169 günlükken ulaşan Arjantinli Lionel Messi bulunuyor.

Fransız oyuncu bu başarıya 64. dakikada attığı golle ulaştı. Bu gol, skorda geride olan Real Madrid oyuncularına güven veren üçüncü goldü. İkinci yarıda on dakika içinde gelen üç golle Real Madrid bir Avrupa geri dönüşüne daha imza attı (maç 5-1 sona erdi).

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Real Madrid'in kaptanı Fede Valverde, maçın ardından Mbappe'yi şu sözlerle övdü: "Onun aramızda olması bizim için bir onur. Çalışma şekli, antrenmanları ve günlük yaşam tarzıyla örnek alınacak biri. Sahada gol atabilmesi ve Real Madrid'in kazanması için ona elimizden gelen her şeyi vermeye çalışıyoruz."

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Parisli forvet, bu sezon Real Madrid formasıyla 19 gol attı: La Liga'da 13 gol (maç başına bir gol ortalaması) ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol. Avrupa'da çıktığı beş maçın her birinde en az bir kez fileleri havalandırdı. Jose Mourinho yönetiminde en çok süre alan oyuncu olan Mbappe, şu ana kadar hiçbir resmi maçı kaçırmadı ve 80. dakikadan önce hiç oyundan alınmadı.

Ancak rekor hâlâ Lionel Messi'ye ait. Arjantinli yıldız, Avrupa'nın en önemli kulüpler turnuvasında 75 gole ulaşan en genç oyuncu olmakla kalmadı, bu başarıyı elde eden ilk isim de oldu; ondan önce bunu başaran kimse yoktu.

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Bu an, 10 Aralık 2014'te Barcelona'da Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında yaşandı. Arjantinli oyuncunun golü, takımının 1-0 geriden gelip 3-1 kazandığı geri dönüşün fitilini ateşledi.

Cristiano Ronaldo: Turnuvanın tüm zamanların en golcüsü

Messi'den sonra, Mbappe dışında üç oyuncu daha Şampiyonlar Ligi'nde 75 gole ulaştı, ancak bunu Arjantinli yıldızdan daha ileri yaşta başardılar.

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Turnuvanın tüm zamanların gol krallığı listesinin zirvesinde 140 golle Cristiano Ronaldo yer alıyor. Onu Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) ve Kylian Mbappe (76) izliyor.

Bu isimler arasında Messi ve Lewandowski, 75 gole ulaşmak için Mbappe'den (Eindhoven karşısında 103. maçına çıktı) daha az maça ihtiyaç duydu: Arjantinli yıldız için bu sayı 92, Polonyalı golcü için ise 97 oldu. Üstelik Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedi maçta gol atarak 2014 yazında Real Madrid'e katılmasından bu yana 29 maçta 26 gole ulaştı.

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Mbappe bu sezon şimdiden bir Avrupa rekoru kırdı. 14 Ekim'de takımının Roma'yı 4-3 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ulaşan tarihin en genç oyuncusu oldu (27 yaş 298 gün). Böylece Lionel Messi'nin 28 yaş 84 günlük rekorunu geride bıraktı.

Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 27 Eylül 2016'da çıktı. Monaco'nun Bayer Leverkusen'i ağırladığı karşılaşmada o sırada 17 yaşında olan Mbappe, 77. dakikada Bakayoko'nun yerine oyuna girdi.

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Maç 1-1 berabere bitti ve Kylian gol atamadı, ancak ardından ilk 11'de başladığı ilk maçta fileleri havalandırdı.