"Mbappe, Liverpool'a uygun bir oyuncu değil"
Liverpool'un eski oyuncularından Jason McAteer, Kylian Mbappe'nin Jürgen Klopp'un sistemine uygun bir oyuncu olmadığını savundu.
2018'de Fransa formasıyla Dünya Kupası zaferi yaşayan PSG'li futbolcunun adı başta Real Madrid ve Liverpool olmak üzere birçok dev kulüple anılıyor.
2019'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve bu sezon Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çok yaklaşan Liverpool'un kadrosunu güçlendirmek zorunda olduğunu söyleyen McAteer, bununla birlikte Mbappe'yi Merseyside devi için uygun bir parça olarak görmüyor.
Stats Perform News'a konuşan McAteer, "Yerinizde duramazsınız, gelişmek zorundasınız. Her zaman iki üç adım önde olmalısınız. Ama Mbappe benim aklıma yatmıyor. Bir süper yıldız olduğu kesin ama bence Liverpool'a gelmesi için doğru zaman değil. Jürgen'in sistemine uygun bir oyuncu da değil. Ben Werner'i ya da Sancho'yu tercih ederim." ifadelerini kullandı.
Mbappe bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 30 gol attı, 10 asist yaptı.