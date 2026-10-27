İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Kylian Mbappé'nin Çin lideriyle alay eden bir fotoğrafa ilişkin tartışmalı açıklamalarının ardından, birlik adına Çin halkından özür diledi.

Tebas, oyuncunun sözlerinin yol açtığı rahatsızlık ve hakaret nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, birliğin krizi aşmak için Çin'deki ortaklarıyla birlikte çalıştığını vurguladı.

Tebas, X platformundaki hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Bu durumun yol açtığı zararın farkındayız ve İspanya La Liga Birliği adına Çin halkından içten özürlerimizi sunmak isterim."

Tebas, bu olayın tüm İspanyol futbolu açısından doğurabileceği sonuçlara dikkat çekerek şöyle açıkladı: "Bireysel bir davranışın bu ilişkiyi zedelemesine ya da profesyonel müsabakalarımıza katılan 20'den fazla kulübe ve milyonlarca Çinli taraftara zarar vermesine izin veremeyiz."

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İspanya La Liga Birliği Başkanı, birliğin uzun yıllar boyunca bu Asya ülkesiyle kurmaya çalıştığı bağları hatırlatarak, bu ilişkinin Çinli yetkililer, spor kurumları ve televizyon yayın şirketlerinin yanı sıra milyonlarca İspanyol futbolu takipçisiyle saygı, güven ve iş birliği üzerine kurulduğunu belirtti.

Çinli ortaklarla temaslar

Tebas, İspanya La Liga Birliği'nin durumu ele almak için şimdiden adımlar atmaya başladığını, ancak mesajında bu adımların niteliğini açıklamadan, şunları söyledi: "Elimizdeki tedbirleri alıyoruz ve bu krizi aşmak için Çin'deki ortaklarımız ve ilgili taraflarla doğrudan çalışıyoruz."

Mesajda ayrıca Çin, Çin halkı ve kurumlarıyla olan bağların sağlamlığına dair açık bir vurgu da yer aldı. Tebas şöyle dedi: "Çin'e, halkına ve kurumlarına olan bağlılığımız sağlamdır. Bireysel bir olayın, uzun yıllar boyunca inşa edilmiş bir ilişkiye zarar vermesine izin verilemez."