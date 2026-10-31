Çin devlet televizyonları, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkında yaptığı açıklamaların ardından İspanya Ligi maçlarının yayınını askıya alma tehdidini uygulamaya koydu.

Fransız Haber Ajansı, bu haftaki ilk iki La Liga maçının Çin devlet medya grubu CMG'ye bağlı devlet kanalı CCTV'de yayınlanmadığını doğruladı.

Cuma akşamı Espanyol'un 1-0'lık galibiyetiyle sona eren Villarreal ile Espanyol Barcelona maçı kanalda yayınlanmadı. Aynı şekilde bugün cumartesi öğleden sonra oynanan ve Diego Simeone'nin takımının 2-0 kazanmasıyla biten Atletico Madrid ile Levante maçı da ekrana gelmedi.

Yayın kurallarını değiştiren karar

Bu karar, alışılmışın dışında bir istisna olarak değerlendiriliyor. Zira Foot Mercato sitesinin aktardığına göre, İspanya Ligi Birliği'nin Fransız ajansına doğruladığı üzere CCTV tüm La Liga maçlarını canlı olarak yayınlıyordu, nakledildiğine göre Foot Mercato sitesinin.

Ancak Villarreal ile Espanyol maçı, kendisi de devlet kontrolü altında bulunan Çinli telekomünikasyon operatörü China Mobile'a bağlı yayın platformu Migu üzerinden erişilebilir kaldı.

İki maçı aşan yankılar

Bu karar, Kylian Mbappe'nin kendi yüzünü "Çinli diktatör" olarak nitelendirdiği Çin lideri Mao Zedong'un yüzüyle ilişkilendiren alaycı bir görsele atıfta bulunduğu bir video paylaşmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Bu açıklamalar Çin'de geniş çaplı tartışmalara yol açtı ve Fransa Milli Takımı kaptanı için çok sayıda ticari sonuç doğurdu. Salı günü erken saatlerde, onun adını ve görüntüsünü kullanan üç şirket kendisiyle olan sözleşmelerini sona erdirdiklerini açıkladı; ardından CCTV kanalı İspanya Ligi maçlarının yayınını askıya almaya karar verdi.

Bu karar artık yalnızca Real Madrid maçlarını değil, tüm İspanya Ligi'ni kapsıyor. Bu askıya almanın ne kadar süreceği ve başka Çin kanallarının maçları yayınlamaya devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Fransız Haber Ajansı'nın yayınladığı bilgilere göre, şu ana kadar CCTV kanalında yayının yeniden başlayacağı bir tarih açıklanmadı.

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