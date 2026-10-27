Mbappé krizi büyüyor: Real Madrid'e acı darbe ve Çin Dışişleri'nden sert yanıt

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'yi Çin'de çevreleyen kriz, kamu yayın kuruluşu CCTV'nin, eski Çin lideri Mao Zedong hakkında kendisine atfedilen açıklamaların yol açtığı tartışma üzerine, oyuncunun yer aldığı İspanya La Liga maçlarının yayınını askıya almaya ve içinde yer aldığı reklamları kaldırmaya karar vermesinin ardından tırmandı.

İspanyol haber ajansı "Efe", yerel gazete "The Paper" ve kanal içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, kararın henüz resmi bir açıklama yapılmadan Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece yürürlüğe girdiğini belirtti. Bu, Çinli şirketleri Real Madridli forvetle olan reklam sözleşmelerini sonlandırmaya iten krizde yeni bir tırmanma anlamına geliyor.

Adım, içecek şirketi "Dongpeng", süt ürünleri şirketi "Mengniu" ve peynir üreticisi "Milkground" olmak üzere 3 Çinli şirketin, daha önce reklam kampanyalarında Mbappé'nin adını ve görüntüsünü kullanmalarının ardından, kendisiyle işbirliklerini sonlandırdıklarını açıklamasının ardından geldi.

Şirketler, kararlarını Çin'in ulusal duygularına hakaret olarak değerlendirdikleri açıklamalara veya davranışlara karşı "mutlak sıfır tolerans" politikasına bağlılıklarıyla gerekçelendirdiler; bu sırada ülkedeki sosyal medya platformlarında tartışma genişledi.

Mbappé'nin Mao Zedong ile yaşadığı krizin hikâyesi nedir?

Kriz, Mbappé'nin kendi görüntüleri kullanılarak tasarlanan alaycı fotoğraflardan bahsettiği bir video klibinin yayılmasının ardından başladı. Oyuncu, bunlardan kendisine göre en güldürücü olanının, yüzünün "bir Çinli diktatör" olduğunu düşündüğü bir adamın vücuduna montajlandığı bir birleşik fotoğraf olduğunu ifade etti.

AFP'ye bağlı dijital doğrulama servisi başlangıçta videonun doğruluğunu teyit edemese de, yaygın yorum, oyuncunun sözlerini yüzünün eski Çin lideri Mao Zedong'un fotoğrafı üzerine montajlandığını gösteren alaycı bir fotoğrafla ilişkilendirdi.

Olay, Mbappé'nin ulusal duygulara hakaret ettiği yönündeki suçlamalar arasında Çin'de geniş çaplı eleştirilere yol açtı; mesele sosyal medyadaki bir tartışmadan, etkileri sponsorluk ve spor yayıncılığı sözleşmelerine uzanan bir krize dönüştü.

Pekin krize dahil oluyor

Tırmanma, sosyal medya ve sponsor şirketlerle sınırlı kalmadı; Çin Dışişleri Bakanlığı da meseleye dahil olarak, Çinlilerin kendilerine hakaret olarak gördükleri açıklamaları reddetmesinin doğal olduğunu değerlendirdi.

Raporlarda yer alan bilgilere göre, CCTV'den maçların yayınının askıya alınmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Mbappé, üç reklam sözleşmesinin sonlandırılması ve taraftarların Real Madrid yıldızının yer aldığı La Liga maçlarını izlemekten mahrum bırakılma ihtimaliyle birlikte Çin pazarında giderek artan sonuçlarla karşı karşıya.



