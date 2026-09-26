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imago-sport-1083804442.jpgZUMA Press Wire
Jeroen van Poppel
Çeviri:

Mbappe, korkulan diz sakatlığıyla ilgili netlik kazandı

Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
UEFA Nations League A
K. Mbappe

Real Madrid, Kylian Mbappé’nin sakatlığıyla ilgili netlik kazandı. Fransız yıldız forvet, sol dizinin arka kapsülünde gerilme yaşadı ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İspanyol devi, teşhisi artık resmen doğruladı. Böylece ilk haberlerde öngörülen daha uzun bir yokluğa kıyasla tablonun önemli ölçüde daha hafif olduğu ortaya çıktı.

Mbappé bu sakatlığı, Fransa’nın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında yaşadı. Karşılaşmanın tek golünü atan yıldız oyuncu, o pozisyonda dizinden sakatlandı. Özellikle de rakiple bir temas söz konusu olmadığı için ciddi bir sakatlıktan endişe edildi.

Real Madrid’in süper yıldızı ilk etapta oyuna devam etmeyi denedi. Ancak beş dakika sonra bunun mümkün olmadığı anlaşıldı ve yerine Désiré Doué oyuna girdi.

Maçın ardından teknik direktör Zinédine Zidane, Mbappé’nin Fransa milli takım kampından ayrılacağını zaten açıklamıştı. “Durumu iyi değil. Risk almayacağız. Topa vurduğu sırada dizinden sakatlandı ve durum, devam edebilecek kadar iyi görünmüyor.”

Mbappé bu nedenle Fransa’nın bu milli ara dönemindeki kalan maçlarını kaçıracak. Yıldız futbolcu, Uluslar Ligi’nde Belçika ile oynanacak maçta forma giyemeyecek ve İtalya karşısında da yer alamayacak.

Ancak kesin teşhis, Real Madrid cephesinde büyük rahatlama yaratacaktır. Böylece Mbappé’nin 25 Ekim’de FC Barcelona’ya karşı oynanacak El Clásico’da forma giyme ihtimali artık tehlikede görünmüyor.

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