Mbappe kara listenin zirvesinde: Barcelona'nın yıldızı üçüncü sırada

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, oynadığı her maçta aynı izlenimi bırakıyor; özellikle sol kanattan hücuma başlayıp ceza sahası dışından şut çektiğinde yoktan bir gol üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak aynı zamanda, birçok net fırsatı da harcıyor.

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İspanyol Sport gazetesi, bir raporunda Mbappe'nin La Liga'da 13 gol attığını, ancak 16 fırsat kaçırma istatistiğiyle Everton oyuncusu Tierno Barry ile birlikte Avrupa'nın beş büyük liginde en çok net fırsat kaçıran oyuncular listesinin zirvesini paylaştığını belirtti.

Kulüpler düzeyindeki tüm müsabakalar hesaba katıldığında Mbappe, 17 golle Avrupa'nın beş büyük liginin gol kralları arasında ikinci sırada yer alıyor ve kendisini yalnızca Raphinha geçiyor.

Dolayısıyla Kylian Mbappe, 16 fırsatla La Liga'da fırsat kaçırma listesinin zirvesinde bulunuyor.

La Liga'da onunla diğer oyuncular arasındaki fark büyük görünüyor. Zira Real Sociedad oyuncusu Orri Oskarsson, 9 kaçırılan net fırsatla Mbappe'nin arkasından geliyor.

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Barcelona oyuncusu Karim Adeyemi ise 8 kaçırılan fırsatla La Liga'da üçüncü sırada yer alırken; Raphinha, Lamine Yamal ve Villarreal oyuncusu Ayoze Pérez, her biri 7'şer fırsatla eşit konumda bulunuyor.

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Böylece Real Madridli oyuncu, listedeki bir sonraki sahibinin 7 fırsat önünde yer alıyor ve bu fark, onun gol üretiminin ötesine bakmayı gerektiriyor.

Avrupa karşılaştırması, Real Madridli oyuncuyu her biri 16 kaçırılan fırsatla Everton oyuncusu Tierno Barry'nin yanına yerleştiriyor; Roma oyuncusu Donyell Malen ise 15 fırsatla Serie A listesinin zirvesinde bulunuyor.

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Buna karşılık Fransa ve Almanya'da kaydedilen rakamlar daha büyük bir farkla geliyor; zira Nice oyuncusu Evann Guessand, Ligue 1'de 9 net fırsat kaçırırken; Stuttgart oyuncusu Ermedin Demirović, Borussia Dortmund oyuncusu Serhou Guirassy ve Bayern Münih oyuncusu Harry Kane, Bundesliga'da her biri 8'er fırsat kaçırdı.

Paris Saint-Germain günlerinden bu yana süregelen bir eğilim

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Bu paradoks, Mbappe'nin Real Madrid'e katılmasından bu yana tekrarlanıyor. Zira Altın Ayakkabı'yı kazandığı 2024-2025 La Liga sezonunda müsabakayı 31 golle gol kralı olarak bitirmiş, aynı zamanda en çok net fırsat kaçıran oyuncular listesinin de zirvesinde yer almıştı.

FotMob sitesine göre Mbappe 29 net fırsat kaçırırken; Robert Lewandowski 23, Alexander Sørloth ve Raphinha ise 20'şer fırsat kaçırdı.

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La Liga'daki ilk sezonunda Mbappe, olağanüstü gol üretiminin, çok sayıda eldeki fırsatın kaçırılmasıyla aynı anda gerçekleşebileceğini fiilen kanıtladı.

Geçen sezon Fransız oyuncu, 2025-2026 La Liga sezonunda 21 net fırsat kaçırarak bu istatistiğin zirvesine yeniden döndü; 20 fırsat kaçıran Ferran Torres ile her biri 19 fırsat kaçıran Georges Mikautadze ve Vedat Muriqi'nin önünde yer aldı.

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Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sezonun başında kaçırdığı 16 fırsat, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk iki sezon boyunca kendisine eşlik eden bir eğilimi uzatıyor. Fransız oyuncu, FotMob sitesinin kendisine geçen sezon La Liga'da atfettiği toplam fırsat sayısını eşitlemeye yalnızca 5 fırsat uzaklıkta bulunuyor.

Ancak bu olgu, Paris Saint-Germain'deki dönemine de uzanıyor. Zira 2022-2023 Ligue 1 sezonunda Mbappe, 28 net fırsat kaçırarak Folarin Balogun'un iki fırsat önünde bu listenin de zirvesinde yer almıştı.

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Raphinha ile karşılaştırma

Spor verileri ve istatistikleri sağlama konusunda uzmanlaşmış Opta şirketi, net fırsatları, kalecilerle birebir kalınan bazı durumlar ya da oyuncunun büyük bir savunma baskısıyla karşılaşmadığı yakın mesafe şutları gibi, oyuncuya gol atmak için özellikle elverişli bir fırsat tanıyan durumlar olarak değerlendiriyor.

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Penaltılar da bu kategoriye giriyor. Net fırsat kalecinin kurtarışıyla sonuçlanabilir, dolayısıyla bu istatistik yalnızca kaleyi bulmayan şutlarla sınırlı değildir.

Ayrıca Mbappe'nin bu tür durumlara ulaşabilme yeteneği, başlı başına bir forvet olarak değerinin bir parçasını oluşturuyor.

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FotMob sitesinin La Liga'da sunduğu beklenen goller tablosu, Mbappe ile Raphinha karşılaştırıldığında bir başka paradoksu ortaya koyuyor.

Mbappe, toplam 14,6 beklenen golden 13 gol attı ve 1,6 gollük negatif bir fark ortaya çıktı. Buna karşılık Raphinha, toplam 11,2 beklenen golden 15 gol atarak beklenen oranını 3,8 gollük bir farkla aştı.

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Böylece Barcelonalı oyuncu, daha az toplam beklenen gol fırsatına sahip olmasına rağmen daha fazla gol atmayı başardı.

Beklenen goller, her bir şutun kaleye olan mesafesi ve şut açısı gibi özelliklerine bağlı olarak gole dönüşme olasılığını tahmin etmek için kullanılıyor.

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Sonuç olarak Real Madrid, son sonuçlarının da kanıtladığı gibi, 7 maç üst üste gol atma serisini sürdürebilen bir gol kralına sahip.

Ancak elde ettiği çok sayıdaki fırsat, ondan daha fazla verimlilik talep etmeye yer bırakıyor. Zira neredeyse alışılmış biçimde gol atsa bile, hiçbir forvetin zirvesinde yer almak istemeyeceği bir istatistiğin zirvesini paylaşacak kadar fırsat kaçırmaya devam ediyor; özellikle de bu kadar çok hücum fırsatı yaratan bir takımın içinde oynarken.