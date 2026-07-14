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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mbappé itiraf etti: Deschamps’ın planını uygulayamadık… İspanya’ya zarar veremedik

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
K. Mbappe
D. Deschamps
Fransa
İspanya

Teknik açıdan pek çok hata yaptık… ama başlarımız yine de dik kalacak

Fransa milli takımının kaptanı Kylian Mbappé, İspanya’ya 2-0 yenildikten sonra Les Bleus’un Dünya Kupası finaline ulaşamamasına ilişkin yorumda bulundu.

Mbappé, AS gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, “Maç için hazırladığımız planı ne taktiksel ne de teknik açıdan, hatta genel performansımız açısından bile uygulayamadık” dedi.

"Dünya Kupası yarı finalinde yapman gerekeni yapmazsan, kazanamazsın" diye ekledi.

"İspanya, her zaman ayırt edici özelliği olan oyun tarzına sadık kaldı; top hakimiyetini ele geçirmeyi ve maçın ritmini belirlemeyi seven bir takım" diye devam etti.

"Fikrimiz, kendi sahalarında onlara baskı uygulayarak kendi ritimlerini dayatmalarını engellemekti, ancak bunda başarılı olamadık. Çok fazla teknik hata yaptık ve en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda onlara nasıl zarar vereceğimizi bilemedik" dedi.

Dünya Kupası
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Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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BLN

Mbappé, “Maçın ritmini onlara bıraktık ve güç dengesini değiştirmek bize bağlıydı, ancak bunda başarısız olduk. Başından itibaren, uyguladığımız pres taktiği nedeniyle orta sahada kendimizi üçe karşı iki durumda buluyorduk ve İspanya karşısında bu durum oldukça karmaşık hale geliyor” dedi. 

Mbappé, “Fabian Ruiz ve Rodri, oyunu kurmak için bolca zaman buldular ve pres sırasında iletişim sorunları yaşadık. Bire bir mücadelelere dayalı bir oyun sergilememiz ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamamız gerekiyordu, çünkü onlar top olmadan koşmayı sevmeyen bir takım. Topu geri kazandığımızda bile, ilk pasların ve ilk dokunuşların kalitesi istenen seviyede değildi."

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Hayalimiz finale çıkmak ve ülkemize hayal kurma ve tarih yazma fırsatı vermekti. Şimdi bu durumu başımız dik bir şekilde atlatmalıyız" dedi.

"Kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar büyük bir hayal kırıklığı var. İyileşmemiz, tatil sırasında biraz dinlenmemiz ve sonra yolumuza devam etmemiz gerekecek. Futbol kimseyi beklemez ve ister kulüplerde ister milli takımda olsun, önümüzde başka zorluklar da var" diye sözlerini tamamladı.

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