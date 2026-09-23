Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe, Ballon d'Or ödülünün oylamasının kapanmasına birkaç gün kala ödül yarışındaki şansı hakkında açıkça konuşmasının ardından İspanya'da geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı.

Mbappe, "bireysel düzeyde mükemmel bir yıl" geçirdiğini vurgulamış ve kişisel performansın Ballon d'Or'u kazanma yarışındaki en önemli ölçüt olduğunu savunmuştu. Bu açıklamalar, "Cadena SER" radyosundan bir dizi gazeteciden sert tepkiler doğurdu.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, İspanyol gazeteci Julio Pulido, takımın son dönemde büyük bir kupasının bulunmadığı bir zamanda Real Madrid taraftarlarının bu açıklamaları nasıl karşılayacağını sorguladı. Meslektaşı Javier Herraez ise Fransız forvetin, özellikle Atletico Madrid'e karşı oynanan derbi maçındaki performansının ardından bu şekilde konuşmaktan kaçınmasının kendisi için daha iyi olacağını dile getirdi.

Ballon d'Or adaylığı hakkında sert eleştiriler

Eleştiriler açıklamalarıyla sınırlı kalmadı, Mbappe'nin ödülü kazanma şanslarına da uzandı. Anton Meana, Real Madrid'in forvetini dünyanın en iyi beş oyuncusu listesine bile koymadığını açıkladı.

Meana, kişisel Ballon d'Or yarışında Mbappe'nin önüne geçirerek Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembele, Vitinha ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimleri hesaba kattı.

Kendi cephesinden Dani Garrido ise Mbappe'nin bireysel rakamlarına aşırı derecede odaklanmasını eleştirdi. Garrido, Harry Kane'in Altın Ayakkabı ödülüne uzandığını hatırlatırken, Ballon d'Or yarışının değerlendirilmesinin yalnızca bireysel istatistiklere dayanmaması gerektiği görüşünü savundu.

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İspanyol gazeteci daha da ileri giderek Mbappe'nin büyük maçlardaki performansına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda Irak, İsveç ve Paraguay karşısında gol atmak harika bir şey." Ardından oyuncunun, Fransa'nın İspanya'ya 2-0 kaybettiği maçta beklenen etkiyi gösteremediğine işaret etti.

Bu sert eleştiriler, dünya futbolunun önde gelen bir dizi yıldızı arasında güçlü bir rekabete sahne olan yarışta, Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanma şansını açıkça savunduğu bir dönemde geldi.

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