Mbappe ilk sezonunda LaLiga ve Real Madrid tarihine geçti

Kylian Mbappe, Sociedad karşısında attığı gollerle LaLiga tarihinde ilk sezonunda 30+ gole ulaşan dördüncü futbolcu oldu.

LaLiga'nın kapanış haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk ederken bu maç aynı zamanda önemli isimlerin de vedası anlamını taşıyordu.

Luka Modric, Lucas Vazquez ve teknik direktör Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu'da son maçına çıkarken Mbappe ise attığı gollerle rekor sahibi oldu.

Fransız yıldız attığı 2 golle takımına 2-0'lık galibiyet armağan etti. Mbappe böylece LaLiga'daki ilk sezonunu 31 golle noktaladı.

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MBAPPE NASIL TARİHE GEÇTİ?

Kylian Mbappe, LaLiga'daki ilk sezonunda 30+ gol atan dördüncü futbolcu oldu. Ancak daha önce hiçbir Real Madrid futbolcusu bu başarıya ulaşamamıştı. Pruden Sanchez, 1940-41 sezonunda Atletico'da 33 gol atarak bunu başaran ilk kişi oldu. Daha sonra Barcelona'da Romario 1994'te 30 golle, Ronaldo Nazario ise 1997'de 34 golle kayıtlara geçti.

Mbappe ise eflatun-beyazlı formayla bu başarıya ulaşan ilk futbolcu olurken LaLiga tarihindeki dördüncü isim olarak tarihe geçti.

BÜYÜK RESİM

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transferinin ilk günlerinde oldukça eleştirilmişti. LaLiga'daki ilk üç maçında gol sevinci yaşayamamış ve bu durum endişelere de yol açmıştı. Ancak Fransız yıldız kısa süre sonra kendini buldu ve takımının gol yükünü sırtlandı.

Real Madrid ligde, Avrupa'da ve Kral Kupası'nda sezonu boş geçse de Mbappe yakın dönemdeki LaLiga süperstarları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya adeta sinyal çaktı.

Sezonu 56 resmi maçta 43 golle tamamlayan Fransız yıldız, Xabi Alonsı dönemindeki yeni süreçte Los Galacticos'un en büyük kozu olacak.